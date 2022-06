Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik spricht sich laut Umfrage im Auftrag des ARD-Politikmagazins „Panorama“ eine Mehrheit für den Verbleib amerikanischen Atomwaffen in Deutschland aus. Ausgerechnet bei den Anhängern der Grünen ist die Zustimmung besonders groß.

Hamburg.Seit über 70 Jahren sind auf dem Gebiet der Bundesrepublik atomare Waffen stationiert. Als am 5. April 1957 der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer fast beiläufig auf einer Pressekonferenz anmerkte, dass taktische Atomwaffen „nichts weiter als die Weiterentwicklung der Artillerie“ seien und die Bundesrepublik „auch in der normalen Bewaffnung die neueste Entwicklung mitmachen“ muss, war das der Beginn eines großen Unbehagens. Der in offenem Widerstand mündete.

Zunächst opponierten Wissenschaftler wie Otto Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker gegen die atomare Bewaffnung, dann Massen, als zum Beispiel in Hamburg am 19. April 1958 120.000 Menschen auf die Straße gehen. In einer repräsentativen Meinungsumfrage vom Februar 1958 sprechen sich 83 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger gegen die Aufstellung atomarer Abschussrampen in Westdeutschland aus. Das hat sich die entspannungsbewegten 70er- und die von Nachrüstungsängsten geprägten 80er-Jahre hindurch nie geändert.

Vor allem Anhänger der Grünen sind für die nukleare Abschreckung

Doch jetzt hat sich erstmals in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte eine Mehrheit von 52 Prozent für den Verbleib von US-amerikanischen Atomwaffen in Deutschland ausgesprochen. Das hat eine repräsentative Infratest-Dimap-Umfrage im Auftrag des ARD-Politikmagazins „Panorama“ ergeben. 40 Prozent der Befragten sagen demnach, die Atomwaffen sollten unverändert stationiert bleiben, 12 Prozent befürworten sogar eine Modernisierung und Aufstockung. 39 Prozent votieren noch für einen Abzug.

Besonders groß ist in der aktuellen Umfrage im Auftrag von „Panorama“ die Zustimmung zu US-Atomwaffen bei den Anhängerinnen und Anhängern von Bündnis 90/Die Grünen: 64 Prozent sprechen sich für den Erhalt oder sogar die Aufstockung der US-Atombomben in Deutschland aus.

Bezeichnet die Befürwortung atomarer Waffen durch die grüne Wählerschaft als Momentaufnahme unter dem Eindruck des von Russland angezettelten Krieges: Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele © Quelle: Markus Decker

Für einen, der im antiatomaren Widerstand so etwas wie sein Lebenswerk sieht, ist das ein Schock. „Natürlich finde ich das nicht gut“, so Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele zum RedaktionsNetzwerk (RND). Ströbele weiter: „Die Grünen waren immer eine antiatomare Bewegung, was die militärische als auch die zivile Nutzung der Atomkraft betrifft. Aber ich sehe das als ein Momentaufnahme, die natürlich nur unter dem Eindruck dieses schrecklichen Krieges zu sehen ist.“

Ähnlich sieht es auch Jan van Aken, einst als Biowaffeninspekteur für die Vereinen Nationen aktiv und für die Linken im Bundestag. „Ich bin zurzeit für die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Land unterwegs und stelle fest, dass die Leute richtig Angst haben. Und Menschen, die Angst haben, suchen nach größtmöglicher Sicherheit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eine Mehrheit sagt, schafft die Atomwaffen alle ab“, so van Aken zum RND.

Dass ausgerechnet die Anhänger der Grünen zu den größten Befürworterinnen und Befürwortern atomarer Bewaffnung gehören, verwundert den Hamburger nicht. „Die Grünen sind immer auf ihre eigene Propaganda reingefallen. Früher galten sie als die eigentlichen Friedenspartei, heute schreien sie nach immer mehr Waffen und brauchen das als Rechtfertigung vor sich selbst. Wenn ich früher immer dagegen war und jetzt das Gegenteil fordere, brauche ich unumstößliche Gründe, um meinen Wandel zu rechtfertigen.“

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter glaubt, dass sich die Einstellung der Menschen zu nuklearer Abschreckung ganz grundlegeng geändert hat. © Quelle: IMAGO/Jürgen Heinrich

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sieht im geänderten Stimmungsbild auch grundsätzlich ein Anzeichen für eine Einstellung der Menschen zu nuklearer Abschreckung. „Das geänderte Stimmungsbild weist daraufhin, dass wir durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auch in Deutschland spüren, dass nukleare Abschreckung wirkt“, sagt er dem RND: „Die Ukraine war mal die drittgrößte Nuklearmacht der Welt und hat im Vertrauen auf die Einhaltung der Zusagen zu territorialer Integrität und Souveränität einseitig abgerüstet. Der deutschen Bevölkerung scheint bewusst zu sein, dass die Ukraine nicht angegriffen worden wäre, hätte sie noch Nuklearwaffen.“

Schätzungsweise 20 US-Atombomben in Deutschland

Deutschland selbst hat sich vertraglich verpflichtet, keine Atomwaffen zu besitzen. Die Umfrage im Auftrag von „Panorama“ zeigt, dass eine deutliche Mehrheit der Befragten (71 Prozent) auch weiterhin der Meinung ist, Deutschland solle auch im EU-Rahmen keinen Zugriff auf eigene Atomwaffen bekommen. 20 Prozent befürworten dies hingegen.

Derzeit lagern Schätzungen zufolge 20 US-Atombomben im Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz – im Rahmen des Konzepts der „Nuklearen Teilhabe“ innerhalb der Nato. Im Ernstfall tragen deutsche Kampfjets die US-Bomben ins Ziel. Noch im Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien als Ziel „Deutschland frei von Atomwaffen“ formuliert.