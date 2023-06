Umfragetrend setzt sich fort: AfD überholt SPD – und ist nun zweitstärkste Kraft

Berlin. Die Alternative für Deutschland (AfD) ist nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das Trendbarometer von RTL und ntv die zweitstärkste Partei in Deutschland, wie RTL am Dienstag mitteilte. Demnach legte die AfD im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte zu (19 Prozent) und überholte damit die SPD (18 Prozent).

Die AfD liegt den Umfrageergebnissen zufolge auch vor den Grünen (14 Prozent), der FDP (7 Prozent) und der Linken (4 Prozent). Die Union habe einen Prozentpunkt verloren, bleibe aber mit Abstand stärkste Kraft im Bund (29 Prozent). Die sonstigen Parteien büßten einen Prozentpunkt ein (9 Prozent).

Robert Habeck verliert überdurchschnittlich an Vertrauen

Im aktuellen Politiker-Ranking liegt laut RTL-Trendbarometer weiterhin mit deutlichem Abstand Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius mit 59 Vertrauenspunkten vorn (plus 3 Punkte im Vergleich zu April 2023). Auf Rang zwei liegen demnach Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit jeweils 45 Punkten.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), SPD-Chef Lars Klingbeil, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesverteidigungsministerin Annalena Baerbock (Grüne), CSU-Chef Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) würden die zehn beliebtesten Politiker komplettieren. Laut der Umfrageergebnisse ist der Vertrauensrückgang bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit minus 6 Punkten überdurchschnittlich groß.

Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden laut RTL vom 6. Juni bis 12. Juni 2023 erhoben. Dafür wurden 2504 Menschen befragt. Für das Politiker-Ranking wurden 1507 Personen im Zeitraum vom 7. Juni bis 9. Juni 2023 befragt. Ihre Einschätzung können die Befragten mit Werten von 0 („ist überhaupt nicht in guten Händen“) bis 100 („ist voll und ganz in guten Händen“) abstufen.

Kretschmann sieht im Ampelstreit eine Ursache für AfD-Umfragehoch

Winfried Kretschmann sieht im öffentlichen Streit der Ampelkoalition einen wesentlichen Grund für das bundesweite Erstarken der AfD. „Eine Koalition, die sich dauernd nur streitet - das hat ja fatale Folgen“, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident am Dienstag in Stuttgart auf die Frage, wie er sich die Rekordwerte für die Rechtspopulisten in Umfragen erkläre. Die fatalste Folge sei, dass die Leute gar nicht mehr wahrnehmen würden, was die Regierung eigentlich tue, sagte Kretschmann. „Das ist sicher ein Grund für die Unzufriedenheit - sich dauernd in dem Maß öffentlich zu beharken, wie es da geschieht.“

Das sei aber nicht der einzige Grund. Der Prozess finde in ganz Europa und der Welt statt, sagte er zum Erstarken der Rechtspopulisten. Die Entwicklung mache ihm Sorgen. Die Demokratie habe sich als fragiler gezeigt, als man das jahrzehntelang geglaubt habe, so der Regierungschef.

In Thüringen und Sachsen stand die AfD in jüngsten Umfragen auf Platz eins, in Brandenburg lag sie auf ähnlichem Niveau wie CDU und SPD. In diesen drei Ländern sind 2024 Landtagswahlen.

RND/nis mit dpa