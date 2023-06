AfD zieht laut Umfrage mit SPD gleich – beide bei 18 Prozent

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Diplomatenstreit zwischen Moskau und Berlin

Warum hat Außenministerin Annalena Baerbock verfügt, dass Russland vier seiner fünf Konsulate in Deutschland schließen muss? Die Gründe liegen in einer Grauzone, über die Regierungen öffentlich ungern reden: Russland hat in groteskem Ausmaß Botschaften und Konsulate als Spionagezentralen genutzt – und erlebt jetzt eine Gegenwehr wie noch nie.