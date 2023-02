CSU sinkt laut Umfrage in Bayern wieder unter 40 Prozent

In etwa acht Monaten findet die Landtagswahl in Bayern statt. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey zufolge ist die CSU nun unter die 40-Prozent-Marke auf 39 Prozent gefallen. Im Januar war die CSU in der Umfrage noch auf 42 Prozent gekommen.