Umfrage: Deutsche fühlen sich wieder etwas freier – doch die Demokratieskepsis steigt

Im zweiten Corona-Jahr, 2021, haben sich die Deutschen in ihrer Freiheit so eingeschränkt wie selten zuvor. In diesem Jahr hat sich dieses Gefühl wieder leicht verbessert, zeigt eine Umfrage von IfD Allensbach und Media Tenor. Anders sieht es bei der Zustimmung zu Staat und Demokratie aus: Deren Ansehen ist weiter gesunken.