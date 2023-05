Umfrage: Drei Viertel bewerten Stimmung in Ampel-Regierung als schlecht

Sicherheitspanne beim Bundeskanzler

Umringt und bewacht: wie deutsche Spitzenpolitiker geschützt werden

Regierungsmitglieder und andere Spitzenpolitiker sind rund um die Uhr Bedrohungen durch gewaltbereite Extremisten ausgesetzt. So nah wie ein Mann am Mittwoch dem Bundeskanzler kam, sollte eigentlich niemand ungeprüft an sie herangelangen. So werden der Kanzler, Ministerinnen und einige Abgeordnete geschützt.