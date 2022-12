Große Mehrheit der Deutschen rechnet mit Gasknappheit

Eine Frau zündet mit einem Feuerzeug ein Teelicht an.

In einer Umfrage gab die Mehrheit der Deutschen an, mit einer Gasknappheit zu rechnen. Viele erwarten diese schon in diesem Winter. Der positiven Vorhersage von Olaf Scholz schenken wenige Vertrauen.