Grüne fallen laut aktueller Umfrage hinter die AfD

Nächster Sommertransfer

Holstein Kiel hat das nächste Talent am Haken: Lasse Rosenboom, der beim SV Werder Bremen nicht den Sprung in den Profikader schaffte, wechselt in diesem Sommer von der Weser an die Förde. Die KSV wollte den Transfer allerdings noch nicht bestätigen.