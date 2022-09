Wegen Urlaub in Kuba: USA verweigern die visumsfreie Einreise

Einmal in Kuba im Urlaub gewesen – und danach keine Esta-Einreise mehr in die USA? In der jüngsten Zeit gab es vermehrt Fälle, in denen USA-Reisende abgewiesen wurden. Für Kuba-Reisende gibt es damit kaum mehr eine Chance, in die USA zu reisen – ein Visum auf der Botschaft ist nur schwer zu bekommen.