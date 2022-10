Mehr als die Hälfte der Polen für Reparationsforderungen

Mehr als die Hälfte der Polen unterstützt laut einer Umfrage die Forderung der Regierung in Warschau nach Entschädigung für die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Dagegen glauben 33 Prozent, dass Polen dies nicht tun sollte. Weitere 10 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten zu dem Thema keine Meinung.

Warschau. Mehr als die Hälfte der Polen unterstützt laut einer Umfrage die Forderung der Regierung in Warschau nach Entschädigung für die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Dies ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CBOS. Demnach sind 57 Prozent der Befragten überzeugt, dass ihr Land von Deutschland Reparationen fordern sollte. Dagegen glauben 33 Prozent, dass Polen dies nicht tun sollte. Weitere 10 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten zu dem Thema keine Meinung.

Polens nationalkonservative PiS-Regierung hat in den vergangenen Wochen die seit langem erhobene Forderung nach Reparationen mit neuer Schärfe vorgebracht. Zum 83. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs am 1. September hatte eine Parlamentskommission in Warschau ein Gutachten vorgelegt, in dem die Schäden in Polen auf mehr als 1,3 Billionen Euro beziffert werden. Zuletzt hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dieser Forderung bei einem Besuch in Warschau in der vergangenen Woche eine klare Absage erteilt.

