Umfrage: Mehrheit fände AfD-Kanzler nicht gut fürs Land

Berlin. Die AfD schneidet bei Wählerumfragen seit Wochen stark ab – doch einen Kanzler der rechten Partei fänden neun von zehn Bürgern nicht erstrebenswert. Nur elf Prozent der Bundesbürger glauben, dass ein AfD-Politiker als Regierungschef gut für Deutschland wäre. Die große Mehrheit von 81 Prozent hielte das für schlecht, wie das am Dienstag veröffentlichte RTL/ntv-Trendbarometer zeigt. 80 Prozent glauben zudem nicht, dass die AfD einen geeigneten Kandidaten hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn die Befragten den Kanzler direkt wählen könnten und die Wahl zwischen Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) hätten, würden sich 27 Prozent für Scholz, 24 Prozent für Merz, 17 Prozent für Habeck und zehn Prozent für Weidel entscheiden.

Laut der Umfrage liegt die Union bei der Sonntagsfrage mit 27 Prozent weiter vor der AfD (19) und der SPD (18). Auch die Werte für die Grünen (15), FDP (sieben), Linke (vier) sowie für die sonstigen Parteien (zehn) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im südthüringischen Kreis Sonneberg war am Sonntag erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden. Dies hatte die Debatte über den aktuellen Höhenflug der AfD auch in bundesweiten Umfragen weiter angefacht.

RND/dpa