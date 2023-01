Umfrage: Mehrheit spricht sich für Panzerlieferungen aus - aber gegen Kampfjets

Pistorius: Erste Leopard-Panzer sollen Ende März an die Ukraine geliefert werden

Russland setzt seinen Krieg gegen die Ukraine auch in den kalten Wintermonaten fort. Derweil geht in Deutschland die Diskussion über die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 weiter. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.