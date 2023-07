Umfrage: Über Hälfte der Deutschen für Nato-Beitritt der Ukraine

Berlin. Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, dass die Ukraine früher oder später in die Nato aufgenommen wird. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 42 Prozent dafür aus, dass dies erst nach dem Ende des russischen Angriffskriegs gegen das Land geschehen sollte. 13 Prozent sind für einen sofortigen Beitritt während des laufenden Krieges. 29 sind grundsätzlich gegen eine Aufnahme der Ukraine in das Bündnis, dessen Kern der gegenseitige militärische Beistand im Fall eines Angriffs von außen ist.

In der kommenden Woche beraten die Staats- und Regierungschefs der 31 Mitgliedstaaten unter anderem darüber, welche Beitrittsperspektive sie der Ukraine geben wollen. Schon 2008 hatte das Bündnis dem Land eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt, ohne konkrete Zusagen zu machen. Die erwartet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aber jetzt. Er wird am Gipfel im litauischen Vilnius teilnehmen.

Staaten sind unterschiedlicher Meinung

Nato-Staaten wie Litauen und Polen sind dafür, der Ukraine die Aufnahme direkt nach einem möglichen Kriegsende zu versprechen. Andere Länder wie Deutschland wollen solche Versprechen hingegen eigentlich nicht geben. Sie verweisen unter anderem darauf, dass ein Nato-Beitritt weiter an die Erfüllung von Bedingungen geknüpft sein sollte.

Die Umfrage zeigt auch, wie stark der Wunsch nach Friedensverhandlungen in Deutschland inzwischen verbreitet ist. Eine große Mehrheit der Befragten von 58 Prozent ist dafür, dass die Ukraine und Russland sofort Gespräche über die Beendigung des Krieges aufnehmen. 26 Prozent sind dagegen, 16 Prozent machen keine Angaben.

