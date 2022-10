Umfrage: Söder beliebtester Politiker in Deutschland

Sorgen vor Nuklearschlag: Hat Putin Atomwaffen per Zug an die ukrainische Frontlinie geschickt?

Wladimir Putin soll laut Medienberichten einen Zug mit atomarer Spezialausrüstung in die Ukraine geschickt haben. Nach Einschätzung von Experten will Putin damit seine Drohkulisse in Bezug auf den Einsatz von Nuklearwaffen weiter ausbauen.