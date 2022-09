Umfrage zur Landtagswahl im Oktober: So würde Niedersachsen aktuell wählen

Ein Fahrradfahrer in Hannover passiert Wahlplakate von vielen verschiedenen Parteien. In Niedersachsen findet am 9. Oktober 2022 die Landtagswahl statt.

In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die SPD könnte laut einer aktuellen Umfrage auch weiterhin das Ruder in der Hand halten. Der koalierenden CDU droht dagegen das Aus – was am Aufschwung einer anderen Partei liegt.