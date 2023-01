Umfrage: Zwei Drittel halten Parität in der Bundesregierung für unwichtig

Schöffen gesucht – Deutschland fehlen die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter

In diesem Jahr werden bundesweit Schöffen gewählt – ehrenamtliche Richterinnen und Richter für Strafprozesse. Doch in vielen Kommunen mangelt es an Freiwilligen. Gleichzeitig versuchen Rechtsextreme, das Ehrenamt zu besetzen. Dem will das Bundesjustizministerium nun noch weiter den Riegel vorschieben.