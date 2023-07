„Dürfen nicht ‚die da in Berlin‘ sein“: Klingbeil für mehr Bürgernähe gegen AfD-Umfragehoch

Einweihung am Birkenring

JOT – so heißt der Jugendoutdoortreff, der am Freitag in Bad Segeberg offiziell eingeweiht wurde. Lange hat es gedauert, bis aus den ersten Ideen der Jugendlichen eine Begegnungs- und Aktionsfläche am Birkenring wurde. Was geboten wird – und was noch fehlt.