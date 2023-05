Umgang mit dem Globalen Süden: Es ist höchste Zeit umzusteuern

Olaf Scholz hat sich etwas vorgenommen: Er will die Beziehungen zum Globalen Süden auf eine neue Ebene stellen. Wie schwierig das sein kann, zeigt sich dort, wo der Kanzler seine zweite Afrika-Reise begonnen hat: Das zentrale Gebäude der Afrikanischen Union mit seiner großzügigen Eingangshalle samt riesigem güldenem Organisationsemblem – der Kontinent im Strahlenkranz – wurde von China finanziert. Wo Scholz auch hinkommt in der Welt, China ist bereits präsent. Mit viel Geld, Machtbewusstsein und einer autoritären Staatsstruktur im Hintergrund. Und nach wie vor lockt auch Russland mit Öl, Geld oder Waffen.

Scholz präsentiert Deutschland und die EU als Gegenentwurf: Eine neue Nord-Süd-Zusammenarbeit will er etablieren, die das Selbstbewusstsein und die Eigenständigkeit der Partnerstaaten anerkennt. Weniger Paternalismus also, mehr Fairness und auch mehr Nachhaltigkeit. Wenn das umgesetzt wird, ist das eine gute Sache – und zwar unabhängig davon, dass das Zeitalter des Multipolarismus ansteht, in dem die Macht- und Kraftzentren der Welt nicht mehr nur allein in den alten Industriestaaten angesiedelt sind. Fairness ist in jedem Fall angebracht.

Verhältnis zu den afrikanischen Staaten: Es ist richtig umzusteuern

Im Umgang mit dem Globalen Süden, mit den Staaten Afrikas, Lateinamerikas und Asiens, sind in der Kombination aus Geschäftsinteressen und Kurzsichtigkeit viele Fehler gemacht worden. Hunger lässt sich nicht bekämpfen, indem überall der auf der Nordhalbkugel so gut gedeihende Weizen angeliefert oder angebaut wird und man heimische Sorgen verdrängt.

Billige Produktimporte aus Niedriglohnländern können teure Folgen haben: schlechte Arbeitsbedingungen und Klimaschäden. Dass zwar die EU, nicht aber die Afrikanische Union Mitglied der G20 sind, ist mit Respektlosigkeit nur milde umschrieben. Es ist richtig, umzusteuern. Die Voraussetzung für Erfolg ist, dass auf allen Seiten nachhaltig gedacht wird und das Interesse aller im Vordergrund steht.