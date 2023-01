Ölkonzernchef soll Weltklimakonferenz in Dubai leiten

In einer psychischen Krise zündete der Bewohner eines Wohnheims in Rendsburg seine Garderobe an und legte das komplette Gebäude in Schutt und Asche. Wegen Schuldunfähigkeit sprach das Kieler Landgericht den 55-Jährigen vom Vorwurf der schweren Brandstiftung frei. Gleichzeitig ordnete es seine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt an.