Wie geht es jetzt mit der Atomkraft weiter?

Ein als Bundeskanzler Scholz verkleideter Aktivist steht mit einem Transparent mit der Aufschrift „Nachhaltig“ vor einem nachgebildeten Atomkraftwerk am Bundeskanzleramt (Archivbild).

Im EU-Parlament haben einflussreiche Ausschüsse dagegen gestimmt, die Kernenergie als nachhaltig einzustufen. Was heißt das für die Atomkraft in Europa – und für die aktuelle Debatte über längere Laufzeiten in Deutschland? Antworten auf die wichtigsten Fragen.