Umstrittene Wahlrechtsreform: Ramelow für Korrektur über den Bundesrat

Neue Regeln für Kriegsreporter

Ukraine führt „rote Zonen“ für Journalisten ein – Ist unabhängige Berichterstattung noch möglich?

Mehr als 15.000 Journalistinnen und Journalisten haben sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine akkreditieren lassen. Doch ihre Arbeit wird in Zukunft wohl deutlich schwieriger. Das Kriegsgebiet wurde nach einem Ampelmodell eingeteilt – und in „roten Zonen“ müssen Reporter draußen bleiben.