Umstrittener Inflationsausgleich für Kabinettsmitglieder: 3.000 Euro extra

Liebe Leserin, lieber Leser,

der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung hüllte sich am Montag in Schweigen. Über das Vorhaben, den Mitgliedern des Bundeskabinetts einen Inflationsausgleich von 3000 Euro zu zahlen, sei in eben dieser Regierung noch gar nicht gesprochen worden, sagte Wolfgang Büchner in der Bundespressekonferenz. Also werde er sich dazu jetzt nicht äußern. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums kam weniger ungeschoren davon. Der sogenannte Referentenentwurf zu dem einschlägigen Gesetz stammt nämlich aus seinem Haus.

Wie auch immer: Die Sache enthält einen gewissen Sprengstoff.

Folgt man dem Bundesinnenministerium, dann sieht sie zunächst wenig dramatisch aus. Demnach ist lediglich vorgesehen, den im April geschlossenen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bund sowie in den Kommunen nicht nur auf Beamte, Richter, Soldaten und Pensionäre des Bundes zu übertragen, sondern überdies auf die Kabinettsmitglieder. In dem Referentenentwurf steht: „Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise wird Mitgliedern der Bundesregierung für Juni eine einmalige Sonderzahlung von 1240 Euro, für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 eine Sonderzahlung von monatlich 220 Euro gewährt.“ Gleiches Recht für alle also. Wer sollte etwas dagegen haben können?

Bis Anfang Juli soll aus dem Referentenentwurf ein regulärer Gesetzentwurf werden. Dieser würde im Bundeskabinett verabschiedet. Das letzte Wort hätte schließlich der Bundestag, der nach der Sommerpause Anfang September seine Arbeit wieder aufnimmt.

Einziger Ausweg: Freiwilliger Verzicht

Das kleinere Problem besteht nun freilich darin, dass die Inflationsrate langsam zurückgeht, und zwar von zuletzt 7 auf 6,1 Prozent in der Euro-Zone. Dieser Prozess dürfte sich fortsetzen, vor allem wegen der laufenden Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank.

Das größere Problem liegt darin, dass viele Bürgerinnen und Bürger wohl nicht zu Unrecht denken dürften, dass die Kabinettsmitglieder doch schon genug Geld haben. Tatsächlich bekommt Kanzler Olaf Scholz rund 20.000 Euro pro Monat, nach Angaben des Bundes der Steuerzahler ergänzt um eine sogenannte steuerfreie Dienstaufwandsentschädigung von rund 12.000 Euro pro Jahr. Die 16 Ministerinnen und Minister verdienen knapp 16.500 Euro monatlich. Ihnen steht ebenfalls eine jährlich steuerfreie Pauschale von annähernd 3700 Euro zu.

Gewiss, die Kabinettsmitglieder arbeiten von morgens bis abends, die Wochenenden eingeschlossen. Die Verantwortung in den Schlüsselressorts ist erheblich. Manche Ministerinnen und Minister müssen rund um die Uhr bewacht werden, ihre Privatsphäre ist fast gleich null. Und in der Wirtschaft liegen die Gehälter teilweise erheblich höher. Nur ist Deutschland eben kein Unternehmen, wenngleich immer öfter davon die Rede ist, dass die Politik „liefern“ müsse. Dass Scholz und seine führenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hilfe bei der „Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise“ benötigen, wie es im Referentenentwurf heißt, darf ohnehin bezweifelt werden.

Rechtlich wird es vermutlich schwierig sein, den Inflationsausgleich zu verhindern. Wenn die Minister- und Ministerinnengehälter an die Gehälter im öffentlichen Dienst gekoppelt sind, dürfte man ihnen den Anspruch kaum nehmen können. Vermutlich bestünde der einzige Ausweg in einem freiwilligen Verzicht der Betroffenen, wie ihn der Bund der Steuerzahler bereits nahelegt.

Kleiner Tipp: Weise wär‘s.

Bittere Wahrheit

Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Hubert Aiwanger Chef der Freien Wähler und Wirtschaftsminister in Bayern

Manchmal kommt die Gefahr für die Demokratie gar nicht von außen, sondern von innen. Dafür lassen sich in den letzten Jahren viele Beispiele finden, im In- wie im Ausland, angefangen bei Donald Trump, letzter und vielleicht nächster Präsident der USA. Die jüngste Äußerung des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger von den Freien Wählern bei einer Kundgebung gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung ist eines davon.

Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern, bei der Demonstration in Erding. © Quelle: Matthias Balk/dpa

Dem Mann steht es frei, gegen das Gesetz zu sein. Viele andere sind es ebenfalls. Allerdings ist das Gesetz noch gar nicht beschlossen. Und es kann nur beschlossen werden, wenn eine Mehrheit des Deutschen Bundestages dafür stimmt – eine Mehrheit, die aus einer freien, gleichen und geheimen Bundestagswahl hervorging. Den Eindruck zu erwecken, hier sei gleichsam eine Diktatur am Werk, gegen die die Bevölkerung aufstehen müsse, ist seinerseits undemokratisch. Ja, es ist unverantwortlich.

Wie das Ausland auf die Lage schaut

Zur geplanten und in Deutschland heftig umstrittenen EU-Asylreform schreibt die liberale Zeitung „Hospodarske noviny“ aus Tschechien:

„Wenn es zu einer Migrationswelle kommt, werden die weniger belasteten Staaten zwei Möglichkeiten haben – entweder nehmen sie einen Teil der Flüchtlinge auf oder sie leisten Ausgleichszahlungen. Der jetzt gefundene Kompromiss ist richtig. Solidarität, und zwar großzügige, ist schlicht unabdingbar, damit das Schengen-System in Europa nicht zusammenbricht. Dessen Existenz ist für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung.

Zudem werden die Prozeduren an den EU-Außengrenzen deutlich verschärft, sodass diejenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, hoffentlich einfacher abgeschoben werden können. Doch man sollte sich zwei Fakten bewusst machen: Zum einen ist das Abkommen noch nicht in trockenen Tüchern, denn das EU-Parlament muss noch zustimmen. Zum anderen bedeutet die Reform kein Ende der Migration, denn diese ist eine Erscheinung, welche die Menschheit seit jeher begleitet.“

Olaf Scholz verteidigt EU-Asylkompromiss auf Kirchentag Auf dem Evangelischen Kirchentag hat der Kanzler die geplante Reform der EU-Asylregeln gerechtfertigt. © Quelle: dpa

Die liberale schwedische Tageszeitung „Sydsvenskan“ (Malmö) kommentiert die Verständigung der EU-Staaten auf Pläne für eine weitreichende Reform des EU-Asylsystems:

„Nach Jahren der mühsamen Verhandlungen hat sich eine Mehrheit der Innen- und Migrationsminister auf zentrale Teile einer gemeinsamen Einwanderungspolitik mit obligatorischer Solidarität geeinigt. Ein Durchbruch. Die Migrationspolitik ist daheim in vielen EU-Ländern schwierig, Schweden ist da keine Ausnahme. Als 2015 Hunderttausende Menschen vor dem Krieg in Syrien und anderswo nach Europa flohen, ist die Notwendigkeit einer gerechten, rechtssicheren und gemeinsamen Migrationspolitik klar geworden. Gleichzeitig erschien der Traum eben nur als Traum, als reine Fantasie. Wenn es der EU nun gelingt, sich einig zu werden, dann wäre das ein historischer Erfolg für die Union. Ein Scheitern wäre eine gigantische Niederlage. Die wirklichen Verlierer wären dann aber all die Flüchtlinge, die Leib und Leben riskieren, um nach Europa zu gelangen, in der Hoffnung, sich dort ein besseres Leben zu ermöglichen.“

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin!

Herzlich

Ihr Markus Decker

