﻿Umweltausgleich für Bau von Nord Stream 2: Forderungen in Millionenhöhe offen

Schwerin/Lubmin. Wer baut, muss der Natur etwas zurückgeben. Ein Prinzip, das auch für die Nord Stream AG und die Nord Stream 2 AG gilt, die mit dem Bau ihrer Pipelines durch die Ostsee zu millionenschweren und teils über 25 Jahre angelegten Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet wurden. Nun könnte der Umweltausgleich für den Pipelinebau für die Steuerzahler teuer werden, weil Geldflüsse versiegt sind.

Wie das Landwirtschaftsministerium einräumt, erfüllt die Nord Stream 2 AG ihre Ausgleichsverpflichtungen für die Fertigstellung der Renaturierung des Polders Bargischow nahe Anklam nicht mehr. So habe die Nord Stream 2 AG bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges quartalsweise das Geld für die Renaturierung des 415 Hektar großen Feuchtwiesenareals bei Anklam überwiesen, insgesamt 12,6 Millionen Euro. „Sämtliche Zahlungen sind seither eingestellt“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Rund 6,6 Millionen Euro sind demnach noch offen.

„Das Vorgehen des Landes war hochriskant“

Die Landtagsopposition befürchtet nun eine Belastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Der Grünen-Abgeordnete Hannes Damm kritisiert, dass in den Planfeststellungsverfahren für den Pipelinebau offenbar keine Sicherungsmechanismen verankert wurden, um genau diese Art der Zahlungsausfälle zu verhindern. „Das Vorgehen des Landes war hochriskant“, so Damm.

Die Landgesellschaft M-V (Mehrheitseigner ist das Land), die die Kompensationsaufgabe im Polder Bargischow umsetzt, lässt nach einer mehrmonatigen Pause im Jahr 2022 inzwischen wieder bauen. Die Forderungen hat die Landgesellschaft bei dem schweizerischen Sachwalter der konkursbedrohten Nord Stream 2 AG angemeldet. „Eine entsprechende Schlussrechnung und Forderung ist nach dem Schuldenruf an den Sachwalter übermittelt worden“, so eine Ministeriumssprecherin.

Wurde Genehmigungsverfahren politisch beeinflusst?

Ob damit Geld fließt, ist für die Opposition offen und abhängig von der Rangfolge der Gläubiger. Das Land habe versäumt, sich die Ausgleichsmaßnahmen vorfinanzieren zu lassen, so Damm. „Eine Baugenehmigung für die Pipeline hätte es nur bei Zahlungssicherheit für die Ausgleichsmaßnahmen geben dürfen.“ Dies sei aber offensichtlich nicht geschehen.

Am Freitag nimmt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss das Genehmigungsverfahren für die Nord Stream 2 in den Fokus. Eine der Kernfragen: Wurde ein rechtsstaatlich und unabhängiges Genehmigungsverfahren von der Landesregierung politisch beeinflusst?

Stotternde Geldflüsse auch bei Klärwerkaufrüstung

Probleme bei der Finanzierung gibt es auch bei einem anderen Ausgleichsprojekt. Der Pipelinebauer wurde verpflichtet, die Abwasserwerke in Göhren, Bergen, Stralsund und Greifswald mit einer zusätzlichen Klärstufe auszurüsten, um den Nitrat- und Phosphoreintrag in die Bodengewässer zu reduzieren. Das geschah auch. Doch auch hier stocken Geldflüsse. „Aus der Schlussrechnung für das Jahr 2021 und für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 9. Mai 2022 bestehen offene Forderungen gegenüber Nord Stream 2“, so die Stadtsprecherin von Greifswald. Die Stadt hat ihre Forderungen ebenfalls beim Sachverwalter angemeldet.

Sollten die Forderungen nicht beglichen werden, greift die Stadt auf eine vom Pipelinebauer hinterlegte Sicherheitsleistung zurück, die für künftig anfallende Betriebskosten angelegt wurde. Damm kommentiert: „Offenbar war die Hansestadt Greifswald mit der vereinbarten Sicherheitsleistung schlauer als die Landesregierung.“

Ausgleichsvorhaben für Ostseepipelines: Keine Ersatzvornahmen

Die Ausgleichsvorhaben für die Ostseepipelines haben Laufzeiten von bis zu 25 Jahren. Eine Ersatzvornahme für Zahlungsausfälle gebe es „bislang nicht“, so eine Ministeriumssprecherin. Für die erste Ostseepipeline, die im Jahr 2011 in Betrieb genommen wurde, sind laut Ministerium noch 3,6 Millionen Euro offen, zahlbar in Jahresscheiben. Im Gegensatz zu Nord Stream 2 erfüllt die Nord Stream AG – ein Konsortium unter Beteiligung westeuropäischer Konzerne – ihre Verpflichtungen bislang weiter.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.