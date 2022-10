Umweltbundesamt: „Unser Gasverbrauch muss insgesamt deutlich sinken“

China warnt Bundestagsdelegation vor „falschen Signalen“ durch Besuch in Taiwan

Am Sonntag ist bereits die zweite Delegation von Bundestagsabgeordneten binnen eines Monats in Taiwan eingetroffen. Der Führung in Peking stößt das bitter auf. Die chinesische Regierung fordert die Abgeordneten auf, „umgehend ihre Interaktion mit den separatistischen Unabhängigkeitskräften Taiwans einzustellen“.