Australien verweigert Kohleabbau aus Umweltschutzgründen

Holstein Kiel empfängt am Sonnabend den 1. FC Magdeburg. Trainer Marcel Rapp warnt davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen und will personell überraschen. Dabei könnte Lewis Holtby nach überstandener Bauchmuskelzerrung wieder in den Kader zurückkehren. Durch den Ausfall von „Otschi“ Wriedt bleibt im Sturm hingegen ein großes Fragezeichen.