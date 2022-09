Dänemark, Finnland und Südkorea haben beste digitale Infrastruktur

New York. Die Regierungen von Dänemark, Finnland und Südkorea bieten einem neuen UN-Bericht zufolge derzeit die beste digitale Infrastruktur für ihre Bevölkerung. Auf den folgenden Plätzen liegen Neuseeland, Schweden, Island, Australien, Estland, die Niederlande, die USA, Großbritannien, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate, Japan und Malta, hieß es in dem am Mittwoch in New York veröffentlichten Bericht. Deutschland liegt demzufolge auf dem 22. Platz.

Für den Bericht verglichen die Autorinnen und Autoren die digitalen Angebote der 193 UN-Mitgliedstaaten miteinander - beispielsweise digitale Bildungsangebote, Online-Beantragungsportale für die Teilnahme an Sozialprogrammen oder digitale Steuererklärungen. Insgesamt habe sich das Angebot deutlich verbessert, hieß es. In einigen Staaten gäbe es aber noch Nachholbedarf. Der Bericht wird seit 2001 etwa alle zwei Jahre veröffentlicht.

