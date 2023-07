UN: Immer mehr schwere Menschenrechtsverstöße gegen Kinder

New York. In bewaffneten Konflikten haben im vergangenen Jahr so viele Kinder schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen erleiden müssen wie noch nie seit Beginn der UN-Aufzeichnungen. Die Zahl der bestätigten gravierenden Verstöße sei von 24.000 im Jahr 2021 auf mehr als 27.000 im vergangenen Jahr gestiegen, teilte Omar Abdi, Vize-Exekutivdirektor von Unicef, am Mittwoch dem Sicherheitsrat in New York mit. Seit Beginn der Lageberichte des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen im Jahr 2005 seien noch nie so viele Fälle erfasst worden.

Regierungen und Konfliktparteien würden ihrer Pflicht, Kinder zu schützen, nicht gerecht, kritisierte Abdi. Daher seien „bedeutsame und klare“ Maßnahmen nötig. Zu „schwerwiegenden Verstößen“ zählen Rekrutierung und Einsatz von Kindern als Kämpfer, Tötungen und Körperverletzung, sexuelle Gewalt, Entführungen und Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser. Nach Angaben von Unicef sind Minderjährige im Nahostkonflikt sowie in Konflikten im Kongo und in Somalia besonders gefährdet.

Die UN-Sonderbeauftragte für Kinder in bewaffneten Konflikten, Virginia Gamba, teilte dem Rat mit, dass die 27 180 schwerwiegenden Verstöße im Jahr 2022 insgesamt 18 890 Kinder betroffen hätten. Darunter seien 8620, die getötet oder verletzt wurden. 7622 seien von Regierungen oder bewaffneten Gruppen in Konflikten rekrutiert oder eingesetzt worden, 3985 seien entführt und 1165 - fast ausschließlich Mädchen - vergewaltigt, missbraucht oder in die Ehe beziehungsweise die sexuelle Sklaverei gezwungen worden. Die Vereinten Nationen verifizierten Gamba zufolge Angriffe auf 1163 Schulen und 647 Krankenhäuser, was einem Anstieg von 112 Prozent gegenüber 2021 entspreche.

„Wir müssen mehr tun“

Gamba präzisierte, im vergangenen Jahr seien beispielsweise drei Mädchen im Südsudan „während fünf Tagen des Terrors“ Opfer einer Gruppenvergewaltigung worden. Viele Jungen seien zudem durch einen Sprengsatz in einer Schule in Afghanistan getötet worden. Ein 14-jähriges Mädchen in Myanmar sei entführt und bei lebendigem Leib verbrannt worden. Und durch einen Luftangriff in der Ukraine habe ein Mädchen Gliedmaßen verloren. „Wir müssen mehr tun, um unsere Kinder vor den Verwüstungen bewaffneter Konflikte zu schützen“, forderte sie.

Der stellvertretende US-Botschafter Jeffrey DeLaurentis warf Russland vor, in der Ukraine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, auch gegen Kinder, und verwies auf die vielen Jugendlichen, die nach Russland deportiert und gewaltsam von ihren Familien getrennt wurden. „Russlands Streitkräfte greifen weiterhin Gebiete an, in denen sich eindeutig Kinder aufhalten, darunter Schulen, Krankenhäuser und Wohnhäuser“, sagte er. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja beschuldigte westliche Medienunternehmen, mit der Thematisierung des Schutzes von Kindern Russland „verleumden“ zu wollen und nannte das „zynisch“.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zeigte sich auch äußerst besorgt über die Lage von Kindern in Haiti, Nigeria, Äthiopien, Mosambik und der Ukraine. Erst im Juni hatte UN-Generalsekretär António Guterres die russischen Truppen auf eine jährlich erstellte Liste mit Ländern gesetzt, die Rechte von Kindern in Konflikten verletzen.

RND/AP