Nach zähem Ringen, anderthalb Tagen Verlängerung und einem Beinahe-Scheitern nähert sich die Klimakonferenz in Ägypten einem Kompromiss. Der neue Beschlussentwurf sieht einen Kohleausstieg, Finanzhilfen nur für gefährdete Staaten und ein Festhalten am 1,5-Grad-Ziel vor. Nicht enthalten ist der Abschied von Öl und Gas.

COP27: Kompromiss über Finanzhilfen und Kohleausstieg in Sicht

Scharm el Scheich. Noch am Vormittag schien die UN-Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich dem Scheitern nahe - gegen Abend bahnt sich nun ein Kompromiss an.

Zum Unmut von Klimaaktivisten, aber auch etlicher Staaten, fehlt in dem Entwurf für das Abschlussdokument, das die ägyptische Konferenzleitung am Samstagabend veröffentlicht hat, zwar ein Bekenntnis zum Ausstieg aus Öl und Gas.

Dafür verpflichten sich laut dem Papier die 196 teilnehmenden Länder zu einem schrittweisen Kohleausstieg und zu einer beschleunigten Energiewende. Erstmals in einem Beschluss der Weltgemeinschaft wird darin anerkannt, dass erneuerbare Energien dafür unabdingbar sind.

Weltklimagipfel: COP27 geht in die Verlängerung Außenministerin Annalena Baerbock sagte in Ägypten, auch bei der Klimafinanzierung seien die Teilnehmenden noch nicht da, wo sie seien müssten. © Quelle: Reuters

Das Dokument muss nun noch im Plenum aller Vertragsstaaten beschlossen werden. Diese Sitzung wird für diese Nacht oder den frühen Morgen erwartet.

Kommt es zum erwarteten Beschluss, dann konnten die EU, die Allianz der gefährdeten Inselstaaten und andere Mitstreiter den Versuch von China, Saudi-Arabien und weiteren Schwellenländern abwenden, das 1,5-Grad-Ziel aufzuweichen.

Sie hatten gefordert, dass sich aus verfehlten Klimazielen selbst dann keine verschärften CO2-Minderungsziele ableiten würden, wenn die betreffenden Industriestaaten sie freiwillig festlegen. Außerdem bekennt sich das Papier zu den Beschlüssen der Klimakonferenz von Glasgow, sodass das 1,5-Grad-Ziel als Vorgabe erhalten bleibt.

EU besteht auf 1,5-Grad-Ziel

2015 hatten die Staaten in Paris vereinbart, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Die Welt hat sich nun schon um gut 1,1 Grad erwärmt. Ein Überschreiten der 1,5‑Grad-Marke erhöht laut der Wissenschaft das Risiko, „Kipppunkte“ im Klimasystem zu überschreiten, sodass unkontrollierbare Kettenreaktionen eintreten.

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans und die deutsche Verhandlungsführerin und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatten noch am Morgen gewarnt, dass sie notfalls auch ein Scheitern der COP27 in Kauf nehmen würden: „Wir werden keinen Vorschlägen zustimmen, die das 1,5-Grad-Ziel zurückdrehen“, betonte Baerbock angesichts von Textentwürfen der G77-Gruppe aus mehr als 130 Entwicklungsländern, die sich vor allem der Position von China untergeordnet hatten. Auch Timmermans warnte deshalb: Für die EU sei es „besser, kein Ergebnis zu haben als ein schlechtes“.

Um auch die am meisten vom Klimawandel bedrohten Entwicklungsländer stärker einzubinden, stimmte die Konferenz in diesem Jahr erstmals Gesprächen über Entschädigungszahlungen durch die Industrieländer zu. Die Zahlungen sollen helfen, fatale Folgen der Erderwärmung wie Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürme, aber auch den steigenden Meeresspiegel oder Wüstenbildung abzufedern.

„Ich denke, der aktuelle Entwurf zu den Schäden und Verlusten ist mehr oder weniger endgültig“, sagte Nabeel Munir, der pakistanische Verhandlungsführer der G77-Gruppe aus mehr als 130 Entwicklungsländern, der dpa. „Er dürfte in der Plenarsitzung verabschiedet werden.“ Es sei ein „guter Kompromiss“, auch wenn nicht die Wünsche aller Länder erfüllt worden seien.

Den Durchbruch ermöglichte ein Kompromiss zur heftig umstrittenen Frage der Finanzierung: Indem die Gelder vor allem besonders gefährdeten Staaten zustehen würden, wollen die westlichen Staaten verhindern, dass auch wirtschaftsstarke Länder wie China oder Saudi-Arabien Ansprüche anmelden können, die nach einer früheren Definition noch als Entwicklungsländer gelten.

Und weil sowohl ein Fonds, als auch andere Finanzierungsmöglichkeiten für die Entschädigungen vorgesehen sind, wurden einerseits die armen Länder zufriedengestellt und andererseits die Bedenken der USA gegenüber Klima-Reparationen gemildert.

Woher das Geld kommen soll, ist dabei so offen formuliert, dass nicht allein die westlichen Industriestaaten als Finanziers infrage kommen. Im Westen hofft man deshalb, in den nächsten Jahren auch China als größten Klimasünder der Gegenwart in die Pflicht nehmen zu können.

Derzeit wehrt sich China allerdings dagegen: Sein Land sehe sich nicht in der Verantwortung, in einen Geldtopf für Klimaschäden in ärmeren Ländern einzuzahlen, sagte Chinas Klimaunterhändlers Xie Zhenhua. Entwicklungsländer könnten auf „freiwilliger Basis“ einzahlen.

In dem Entwurf für das finale Papier werden die Staaten auch aufgefordert, ihre größtenteils unzulänglichen Klimaschutzpläne bis spätestens zur nächsten Klimakonferenz nachzubessern, die Ende 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet. Dies bleibt freiwillig, eine Verpflichtung gibt es nicht.