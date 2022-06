Spanien will beim Nato-Gipfel eine Stärkung der Südflanke ansprechen

In der kommenden Woche treffen sich die Nato-Mitglieder zum Gipfel in Madrid. Schwerpunktthema ist der Krieg in der Ukraine sowie die Stärkung der Ostflanke. Für das Gastgeberland Spanien muss der Blick allerdings auch in den Süden gerichtet werden.