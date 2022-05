UN-Menschenrechtskommissarin äußert nach China-Besuch kaum Kritik – Aktivisten enttäuscht

NRW-Innenminister Reul zu neuem Missbrauchsfall: „an Brutalität überhaupt nicht zu bewerten“

In Köln ermittelt die Polizei gegen 70 Tatverdächtige in einem neuen Missbrauchsfall. „Die Berge an Daten sind so groß, dass man sie mit normaler händischer Arbeit nicht mehr bewältigen kann“, sagte NRW-Innenminister Reul. Ausgangspunkt der Ermittlungen soll ein Verfahren in Berlin sein.