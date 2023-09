Baerbock: Ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat weiterhin Ziel

Kostenfrei bis 07:00 Uhr lesen

Einzelhandel in Kiel

In der Kieler City tut sich was: Im Sophienhof eröffnet am 22. September eine Kochlöffel-Filiale. Der Modeladen Only wird in der Holstenstraße in das ehemalige Hanse Fashion Outlet ziehen. Das Opening ist für Mitte Oktober geplant.