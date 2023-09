Selenskyj und Lawrow reden im UN-Sicherheitsrat – nur nicht miteinander

New York/Hannover. Mit Spannung wurde am Mittwochabend das Treffen des UN-Sicherheitsrates in New York unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen erwartet. Erstmals seit Russlands Angriff auf die Ukraine sollten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Raum aufeinandertreffen. Doch dazu kam es nicht: Beide blieben der Rede des anderen fern, der Showdown blieb aus. Russland schickte stattdessen seinen Botschafter Wassili Alexejewitsch Nebensja vor, um Protest vorzutragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom Rand der Gästetribüne verfolgte auch Bundeskanzler Olaf Scholz, wie Nebensja eine Viertelstunde lang Kritik an der Rednerliste übte und eine Show aufführte: Selenskyj dürfe nicht als erster Staatschef sprechen, sagte er und las schließlich Zettel für Zettel seine Kritik vor, wohl wissend, dass er gegen die Rednerliste kein Veto vorbringen kann. Trocken erwiderte der Vorsitzende des UN-Sicherheitsrates, Edi Rama: Russland solle den Krieg stoppen, dann müsse Selenskyj auch nicht sprechen.

Selenskyj kritisiert Russlands Vetorecht und Machtlosigkeit der UN

Und dann sprach Selenskyj, beklagte die Machtlosigkeit der Vereinten Nationen und forderte Maßnahmen, um frühzeitig auf Angriffe gegen andere Staaten zu reagieren. Russland habe Tausende Ukrainer getötet und Millionen zu Flüchtlingen gemacht – und die Vereinten Nationen hätten das nicht verhindert. „Die Menschheit setzt ihre Hoffnungen nicht mehr auf die UN, wenn es um die Verteidigung der souveränen Grenzen der Nationen geht.“ Er kritisierte Russlands Vetorecht und forderte eine Möglichkeit, solche Vetos auszuhebeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die UN befänden sich in einer Sackgasse. Wegen gegenseitiger Blockaden der USA, Chinas und Russlands gilt der Sicherheitsrat als weitgehend handlungsunfähig. Immer wieder schaute er während seiner Rede zu UN-Generalsekretär António Guterres und dem Vorsitzenden Rama, die ihm aufmerksam zuhörten. „Wer einen Krieg anzettelt, soll seinen Sitz verlieren“, bekräftigte Selenskyj. Nebensja blickte nur auf sein Handy.

Bundeskanzler Scholz fordert Reform des UN-Sicherheitsrates Die aktuelle Zusammensetzung des Sicherheitsrates mit den USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sei nicht mehr zeitgemäß, sagte Scholz. © Quelle: Reuters

Selenskyj forderte noch weitere Reformen: „Deutschland sollte einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat haben“, sagte er. Schließlich sei Deutschland heute einer der wichtigsten Garanten für Sicherheit und Frieden. Auch Länder aus der islamischen Welt, Lateinamerika, Asien und die pazifischen Staaten müssten mit einem ständigen Sitz vertreten sein.

An die Reform des Sicherheitsrates zu appellieren sei klug von Selenskyj gewesen, sagte UN-Experte Richard Gowan von der Denkfabrik Crisis Group dem RND. „Das wird den Nerv vieler UN-Mitglieder treffen, die der Meinung sind, dass der Rat und das Vetorecht veraltet sind und überarbeitet werden müssen.“ Die Hürden seien aber so hoch, dass diese Reformen als unrealistisch gelten.

15 der 193 UN-Mitgliedsstaaten gehören dem Sicherheitsrat an, darunter die ständigen Mitglieder USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich mit Vetorecht. Die übrigen 188 UN-Mitglieder wechseln sich alle zwei Jahre auf den übrigen zehn Sitzen ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Rede von Lawrow war eine Katastrophe“

Als Lawrow als zwölfter Redner schließlich an der Reihe war, verbreitete er russische Propaganda und bezeichnete die ukrainische Regierung erneut als Nazis. „Die Rede von Lawrow war eine Katastrophe“, sagte UN-Experte Gowan. „Es war eine wirre Mischung aus Verschwörungstheorien, Paragrafen und alten russischen Beschwerden.“ Viele UN-Mitglieder werde er nur verwirrt haben, meint der Beobachter. Lawrow habe seine Chance vertan, Russlands Argumente glaubwürdig vorzubringen.

Dass die bloße Anwesenheit von Lawrow und Selenskyj im höchsten UN-Gremium eine Auswirkung auf den Krieg in der Ukraine haben könnte, hatten Beobachter schon vor der Sitzung für abwegig gehalten. „Die ukrainische Regierung glaubt nicht, dass der UN-Sicherheitsrat bei der Beendigung des Krieges eine Rolle spielen kann“, sagte Stepan Rusyn vom Transatlantic Dialogue Center in Kiew dem RND. Es sei für die Ukraine und Russland aber eine gute Gelegenheit, sich an ein breites internationales Publikum zu wenden. So nutzte Selenskyj seine Rede, um für die ukrainische Friedensinitiative zu werben, und rief die internationale Gemeinschaft auf, sich der Initiative anzuschließen.

Da sich derzeit rund 140 Staats- und Regierungschefs in New York aufhalten, setzt die ukrainische Regierung auf dieses Forum, um ihre Friedenspläne vorzustellen. Im Fokus dabei stehen Länder, die traditionell nicht im Mittelpunkt der ukrainischen Außenpolitik stehen. Selenskyj führte unter anderem bilaterale Gespräche mit den Präsidenten Südafrikas und Kenias und hielt eine Rede auf dem Nachhaltigkeitsgipfel, in der es vor allem um den Beitrag der Ukraine zur Ernährungssicherheit afrikanischer und asiatischer Staaten ging.

Nach der Rede im Sicherheitsrat war noch ein persönliches Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz geplant. Dieser sprach ebenfalls im Sicherheitsrat und erklärte, der von Selenskyj vorgelegte Friedensplan sei Beleg dafür, dass sich niemand sehnlicher Frieden wünsche als die Ukrainerinnen und Ukrainer. Er warnte erneut vor „scheinbar einfachen Lösungen“, die keinen echten Frieden bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scholz attackiert Putin im UN-Sicherheitsrat

Scholz forderte Putin auf, der Aufforderung der UN-Vollversammlung nachzukommen, seine Truppen abzuziehen und so den Krieg zu beenden. „Bis heute wurde sie nicht beantwortet. Nichts tönt heute lauter als Russlands Schweigen als Reaktion auf diesen globalen Friedensappell“, sagte Scholz. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der russische Außenminister Sergej Lawrow waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend.

Die UN-Vollversammlung hatte im Februar – ein Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine – eine Resolution verabschiedet, in der der Truppenabzug gefordert wird. 141 der 193 Mitgliedsstaaten stimmten dafür und nur sechs zusammen mit Russland dagegen. Es gab 32 Enthaltungen, unter anderem von China und Indien. Seitdem hat es aber keine neue Resolution gegeben.

mit dpa