﻿Vier von fünf Atommächten sind zu arrogant für diese Welt

Aminata Tourés Maßnahmenpaket

Fachkräftemangel: Schleswig-Holstein erleichtert Quereinstieg in Kitas

Um den Fachkräftemangel in Kitas zu bekämpfen, hat Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré am Montag verschiedene Maßnahmen vorgestellt. Dazu gehört ein erleichterter Quereinstieg in der Erzieherjob.