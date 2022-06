In einem aktuellen Bericht warnen die Vereinten Nationen vor einem möglichen Anstieg der Drogenproduktion in der Ukraine. Der Krieg könnte aber auch zum Problem werden für Produzenten und Schmuggler.

Angesichts des Krieges in der Ukraine warnen die Vereinten Nationen vor einem Anstieg der Drogenproduktion in der Region. Die Erfahrung aus dem Mittleren Osten und Südostasien habe gezeigt, dass Konfliktregionen wie Magneten auf die Herstellung synthetischer Drogen wirken können, heißt es im Jahresbericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien, der am Montag veröffentlicht wurde.

In Konflikt- und Kriegsgebieten, in den die Rechtsstaatlichkeit schwach sei, könne Drogenwirtschaft sich gut entwickeln und Konflikte gleichzeitig verlängern und anheizen – „Dieser Effekt kann größer sein, wenn sich die Konfliktregion in der Nähe großer Verbrauchermärkte befindet“, heißt es in dem Bericht.

In der Ukraine war in den vergangenen Jahren die Zahl der von den Behörden aufgelösten Drogenlabore zur Herstellung von Amphetaminen laut UNODC stark angestiegen, von 17 im Jahr 2019 auf 79 im Jahr 2020. Das war die höchste Zahl an aufgelösten Amphetamin-Laboren weltweit.

Mit Fortdauern des Krieges könnte die Zahl der Drogenlabore weiter zunehmen. „Es gibt keine Polizei, die patrouilliert und Labore stoppt“, zitierte ntv die UNODC-Expertin Angela Me auf Basis der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings könnte der russische Angriffskrieg in der Ukraine dem Bericht zufolge auch dazu führen, dass Drogenschmuggel-Routen gestört oder verschoben werden.

Afghanistan produziert 86 Prozent des Opiums weltweit

Wie ntv auf Basis der Nachrichtenagentur AFP berichtet, hängt die Entwicklung des Marktes für auf Opium basierenden Drogen wie Heroin, nach Einschätzung der UN-Experten derweil von der Lage im Krisenstaat Afghanistan ab. Dort wurden im vergangenen Jahr 86 Prozent des Opiums weltweit produziert.

Laut dem UNODC-Bericht könnte die humanitäre Krise in Afghanistan zu einem verstärkten Mohn-Anbau führen, auch wenn die herrschenden Taliban den Anbau im April untersagt hatten. „Änderungen in der Opium-Produktion in Afghanistan werden Auswirkungen auf Opiate-Märkte in allen Regionen der Welt haben“, heißt es in dem UNODC-Bericht.

Den Angaben zufolge konsumierten im vergangenen Jahr geschätzt 284 Millionen Menschen weltweit Drogen. Damit nahm jeder 18. Mensch im Alter zwischen 15 und 64 Jahren Drogen zu sich.

