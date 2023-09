Unbezahlte Rechnungen: Anwalt verklagt Rudy Giuliani

New York. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister und langjährige Verbündete des früheren US-Präsidenten Donald Trump, Rudy Giuliani, ist von einem Anwalt wegen nicht bezahlter Honorare verklagt worden. Robert Costello und seine Kanzlei Davidoff Hutcher & Citron LLP gaben am Montag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht im New Yorker Bezirk Manhattan an, Giuliani schulde ihnen 1,36 Millionen US-Dollar. Die Honorare beliefen sich insgesamt auf fast 1,6 Millionen Dollar, von denen Giuliani nur 214.000 Dollar gezahlt habe.

Giuliani bestritt, der Kanzlei Geld zu schulden. „Ich kann nicht ausdrücken, wie sehr mich das, was Bob Costello getan hat, persönlich verletzt“, ließ Giuliani von einem Sprecher erklären. „Es ist wirklich eine Schande, wenn Anwälte so etwas tun, und alles, was ich sagen will, ist, dass ihre Rechnung weit über alles hinausgeht, was auch nur annähernd legitim ist.“

Als „Amerikas Bürgermeister“ gefeiert

Der Mann, der einst wegen seiner Führungsstärke nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als „Amerikas Bürgermeister“ gefeiert worden war, steckt in massiven finanziellen Schwierigkeiten. Giuliani, der Trump während dessen Amtszeit als Rechtsbeistand diente, sieht sich mit einer Flut von Anwaltskosten, Geldstrafen, Sanktionen und Schadenersatzforderungen konfrontiert, die unter anderem im Zusammenhang mit seiner Unterstützung Trumps bei dem Versuch stehen, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Im August wurde er deswegen zusammen mit Trump und 17 weiteren Personen in Georgia angeklagt.

Eine letzte Rate in Höhe von 10.000 Dollar hat Giuliani der Klage zufolge am 14. September bezahlt - etwa eine Woche, nachdem Trump in seinem Golfclub in Bedminster (Bundesstaat New Jersey) ein Spendendinner zugunsten seines langjährigen Verbündeten veranstaltet hatte. Trumps finanzielle Unterstützung werde „sehr hilfreich sein“, hatte Giulianis Sohn Andrew in einem Radiointerview gesagt. Er fügte jedoch hinzu: „Es wird nicht genug sein, um dies zu überstehen.“

Um seine steigenden Rechnungen begleichen zu können, hat Giuliani bereits signierte 9/11-Hemden zu Geld gemacht und sich bei Cameo angemeldet, einem Dienst, bei dem Prominente gegen Bezahlung kurze Videos aufnehmen. Im Juli bot er seine Wohnung in Manhattan für 6,5 Millionen Dollar zum Verkauf an.

