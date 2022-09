Kommunalverbände befürchten Ansturm auf Wohngeldstellen

Die positive Erkenntnis zuerst: Die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen sind in der Dritten Liga angekommen, präsentieren sich konkurrenzfähig. Was sich beim Rostocker HC, nicht in etwas Zählbares ummünzen ließ, so die negative Erkenntnis nach 60 Minuten. Und dies wirkte bitter nach.