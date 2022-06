Uneinigkeit mit Atom-Behörde: Iran plant neue Zentrifugen für Urananreicherung

Die Internationale Atomenergiebehörde hat in einer Resolution den Iran zur vollen Zusammenarbeit mit Inspektoren aufgerufen. Teheran hat darauf mit einer Ankündigung reagiert: Es sollen weitere Zentrifugen zur Anreicherung von Uran in Betrieb genommen werden.

Teheran.Der Iran hat nach einer Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gegen das Land den Betrieb weiterer Zentrifugen zur Anreicherung von Uran angekündigt. Das Außenministerium in Teheran bezeichnete die Resolution am Donnerstag als „hastig“ und „unausgeglichen“. Der Gouverneursrat der IAEA hatte den Iran darin am Mittwoch zur vollen Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Behörde aufgerufen. Von den 35 Ländern in dem Gremium stimmten nach Angaben von Diplomaten nur China und Russland dagegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uneinigkeit über Aufhebung der US-Sanktionen

Die IAEA hatte zuvor schon gewarnt, dass der Iran nur noch wenige Wochen brauche, um Material für eine Atombombe zu bauen. Teheran betont immer wieder, Nukleartechnologie nur für friedliche Zwecke nutzen zu wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über das iranische Atomprogramm wird seit Monaten wieder in Wien verhandelt, auch unter deutscher Beteiligung. Der diplomatische Prozess zur Rettung des internationalen Abkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015 steckt jedoch fest. Die neuerliche Beschränkung des Atomprogramms ist fast ausverhandelt, doch Washington und Teheran sind noch uneins über die Aufhebung von US-Sanktionen.

Iran baut Überwachungskameras der Internationalen Atomenergiebehörde ab Anlass der Streitigkeiten sind Unklarheiten über die Herkunft von Uranpartikeln, die an drei nicht vom Iran deklarierten Anlagen entdeckt worden waren. © Quelle: Reuters

Putin telefoniert mit Irans Präsidenten

Am Mittwoch hatten auch Russlands Präsident Wladimir Putin und Irans Präsident Ebrahim Raisi zu dem Thema telefoniert. Die Zusammenarbeit unabhängiger Staaten könne den „illegalen Druck“ des Westens neutralisieren, hieß es anschließend in einer Mitteilung des Präsidialamtes in Teheran.

RND/dpa

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter