Linken-Parteitag wählt Wissler und Schirdewan an Parteispitze

Die Linken haben eine neue Führung: Janine Wissler und Martin Schirdewan wurden bei dem Bundesparteitag in Erfurt am Samstag in die Parteispitze gewählt. Beide setzten sich mit einer absolute Mehrheit in ihren Wahlrunden gegen ihre Mitbewerber durch. Sie sollen der Partei zum Neustart verhelfen.