Nach schwerem Unfall in Thüringen: Erster Politiker fordert 0,0-Promille-Grenze für Autofahrer

Erfurt/Bad Langensalza. Nach einem schweren Unfall mit sieben Toten in Bad Langensalza hat Thüringens Innenminister Georg Maier strengere Regeln für das Fahren unter Alkoholeinfluss gefordert. „Alkohol ist immer wieder die Ursache für besonders schwere Unfälle. Ich spreche mich deshalb für eine Absenkung der Promillegrenze auf 0,0 aus“, sagte der SPD-Politiker im Interview der „Thüringer Allgemeinen“ am Dienstag.

Bei dem Unfall am frühen Samstagabend waren insgesamt sieben Menschen ums Leben gekommen, drei weitere - darunter der Unfallverursacher - wurden schwer verletzt. Der 45 Jahre alte Mann auf der Ortsumfahrung von Bad Langensalza in einer langgezogenen Kurve mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei anderen Wagen zusammengestoßen.

Diese gingen sofort in Flammen auf und brannten aus. Für fünf junge Menschen - drei Männer und zwei Frauen im Alter von 19 Jahren - sowie einen 60 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Sie verbrannten in ihren Fahrzeugen. Auch ein 44 Jahre alter Insasse in dem unfallverursachenden Auto überlebte den Crash nicht.

Unklar, ob Unfallverursacher betrunken war

Auch zwei Tage nach dem Unfall waren weiterhin viele Frage offen. So machte die Polizei keine Angaben dazu, warum der Unfallverursacher bereits seit 16 Jahren keinen Führerschein mehr besaß. Auch blieb unklar, ob der Mann betrunken hinter dem Steuer gesessen hatte.

Aktuell gilt nur für Fahranfänger und Autofahrer unter 21 Jahren eine Promillegrenze von 0,0. Für alle anderen Autofahrer ist das Lenken eines Kraftfahrzeugs grundsätzlich ab einem Promillewert von 0,5 verboten und gilt als eine Ordnungswidrigkeit. Gibt es bei Überschreitung dieser Promillegrenze eine Polizeikontrolle, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden.

