Ungarn blockiert EU-Milliarden für die Ukraine

Es geht um 18 Milliarden Euro, mit denen die EU der Ukraine im kommenden Jahr helfen will. 26 EU-Staaten stimmen dem Hilfspaket zu, doch der ungarische Regierungschef Viktor Orbán legt ein Veto ein. Jetzt muss die EU in die Trickkiste greifen.

Budapest: Flaggen von Ungarn und der Europäischen Union hängen an einer Fassade.

EU-Finanzminister tagen in Brüssel

EU-Finanzminister tagen in Brüssel

Brüssel. Ungarn geht auf Kollisionskurs zur EU: Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán blockierte am Dienstag beim EU-Finanzministerrat in Brüssel ein 18-Milliarden-Euro-Hilfspaket für die Ukraine. Das Veto soll Druck auf die anderen 26 EU-Staaten ausüben, Fördergelder für Ungarn nicht einzufrieren, wie es die EU-Kommission im Rechtsstaatsstreit mit Ungarn vorgeschlagen hat. Orbán will es nun möglicherweise auf einen Showdown beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende nächster Woche ankommen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um einer geopolitischen Blamage zu entgehen, sollte das bereits versprochene Geld doch nicht an die Ukraine ausgezahlt werden, muss die EU nun in die Trickkiste greifen. Sie will einen Weg finden, das Ukraine-Hilfspaket ohne Zustimmung Ungarns auf den Weg zu bringen. Das kann allerdings einige Zeit dauern, weil möglicherweise nationale Parlamente befragt werden müssen.

„Wir haben weiter den Ehrgeiz, die Auszahlung im Januar zu beginnen“

Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte nach der Sitzung in Brüssel, Ungarn sei verantwortlich dafür, dass die Ukraine die „unverzichtbare Finanzhilfe“ der EU noch nicht bekomme. „Wir müssen schnellstmöglich eine Lösung finden“, erklärte der FDP-Politiker. Die Ukraine dürfe den Krieg, in dem „auch unsere europäischen Werte und Interessen verteidigt werden“, nicht verlieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

„Wir haben weiter den Ehrgeiz, die Auszahlung im Januar zu beginnen“, sagte der tschechische Finanzminister Zbynek Stanjura, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Ob und vor allem wann das gelingt, ist allerdings noch unklar.

Auch für Ungarn geht es um viel Geld. Die EU-Kommission wirft der rechtsnationalen Regierung Orbáns seit Jahren vor, EU-Standards und demokratische Grundwerte zu untergraben. Vor Kurzem empfahl die Behörde von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Mitgliedsstaaten, wegen der anhaltenden Rechtsstaatsverstöße insgesamt mehr als 13 Milliarden Euro an Fördergeldern für Ungarn so lange einzufrieren, bis das Land 27 Reformmaßnahmen umgesetzt hat.

Orban, Erdogan und Co. – der paradoxe Charme der Autokraten Autoritäre Populisten wie Ungarns Regierungschef Orban oder einsame Herrscher wie Russlands Präsident Putin liegen weltweit im Trend. Warum ist das so? Und was können Demokratien besser machen? Jetzt bei RND+ lesen

„Orbán missbraucht das Veto wie keiner vor ihm“

Orbán drohte daraufhin mehrfach, wichtige EU-Projekte wie die Ukraine-Hilfe oder die globale Mindeststeuer mit seinem Nein zu blockieren. Nach Ansicht des Grünen-Europaabgeordneten Daniel Freund spekuliert Orbán auf einen Deal beim EU-Gipfel Mitte Dezember. „Orbán missbraucht das Veto wie keiner vor ihm“, sagte Freund: „Es geht ihm nur darum, die eigene Korruption zu erhalten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Abgeordnete fürchtet, dass sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen Mitte Dezember in Brüssel mit Orbán auf einen „Kuhhandel“ einlassen. Der ungarische Ministerpräsident dürfte versuchen, sein Veto als Faustpfand zu benutzen, um die Milliarden aus Brüssel loszueisen. „Der Rechtsstaatsmechanismus würde de facto unbrauchbar werden“, sagte Freund.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Kein Rabatt auf Rechtsstaatlichkeit

Ein derartiger „Kuhhandel“ ging schon einmal im Sinne Budapests auf. Vor zwei Jahren blockierten Ungarn und Polen so lange die Verabschiedung des EU-Haushalts, bis die restlichen Staaten einknickten und den mit vorläufigem Geldentzug verbundenen Rechtsstaatsmechanismus für zwei Jahre auf Eis legten.

Bundesfinanzminister Lindner warnte vor einem faulen Kompromiss. Die Rechtsstaatlichkeit sei wichtig für die Glaubwürdigkeit der EU: „Hier darf es keinen Rabatt geben.“