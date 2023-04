Ungarn verbietet Einfuhr von weiteren Lebensmitteln aus der Ukraine

Budapest. Ungarn will ein Importverbot für weitere Lebensmittel aus der Ukraine verhängen, um die heimischen Landwirte zu schützen. Der Minister Gergely Gulyás sagte am Donnerstag, Honig und einige Fleischprodukte dürfen bis 30. Juni nicht aus der Ukraine eingeführt werden. Dies gilt auch für Getreide, Ölsaaten, Mehl und Speiseöl. Die Regierung wolle solche Einfuhren aus Drittländern kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie nicht aus der Ukraine stammten.

Ungarn will Wettbewerbsfähigkeit eigener Landwirte erhalten

Die ungarische Regierung beschrieb das am Samstag verkündete Einfuhrverbot als Reaktion auf ein Überangebot an ukrainischen Agrarerzeugnissen auf dem ungarischen Markt. Dies mache es den ungarischen Landwirten unmöglich, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Polen, die Slowakei und Bulgarien unternahmen in der vergangenen Woche ähnliche Schritte. Sie führten an, die Europäische Union habe die Zölle auf ukrainisches Getreide aufgehoben und damit den Landwirten geschadet.

Der ungarische Markt für landwirtschaftliche Produkte sei zerstört, sagte Gulyás in einer Pressekonferenz. „Wir sind froh, der Ukraine zu helfen, aber wir müssen klar sehen, dass Solidarität die ungarischen Landwirte, die ungarische Wirtschaft und vor allem die ungarische Landwirtschaft nicht ruinieren darf.“ Er kündigte an, ukrainische Produkte könnten Ungarn weiterhin passieren. Die Lieferungen würden aber auf ihrem Weg durch das Land elektronisch verfolgt.

EU bietet Unterstützung

Die EU signalisierte am Mittwoch, dass sie bereit ist, auf die Sorgen der Landwirte in den Nachbarländern der Ukraine einzugehen. Zu den Vorschlägen der EU-Kommission gehört ein erstes Hilfspaket von 56,3 Millionen Euro für die am stärksten betroffenen Landwirte in den Anrainerstaaten mit der Möglichkeit eines zweiten Pakets im Umfang von 100 Millionen Euro.

Eine Regierungssprecherin kündigte am Donnerstag außerdem an, Supermärkte würden dazu verpflichten, Rabatte auf verschiedene Waren zu gewähren, um den Anstieg der Lebensmittelpreise in Ungarn um zuletzt 47 Prozent im Jahresvergleich zu bremsen. Die Lebensmittel werden in 20 Kategorien eingeteilt, und jedes Geschäft muss mindestens ein Produkt aus jeder Kategorie mit einem Rabatt von zehn Prozent auf den niedrigsten Preis der vorangegangenen 30 Tage anbieten. Die Maßnahme werde nicht für kleinere Geschäfte gelten, sagte die Sprecherin Alexandra Szentkirályi. Mit den Rabatten soll spätestens am 1. Juli begonnen werden.

RND/AP