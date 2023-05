Viktor Orban schimpft bei konservativer Konferenz über liberales „Virus“

Ungarns Minister­präsident Viktor Orban hat den Liberalismus dafür verantwortlich gemacht, dass die westlichen Länder von Asien abgehängt worden seien. „Die Woke-Bewegung und die Gender-Ideologie sind genau das, was Kommunismus und Marxismus einst waren“, sagte er in seiner Eröffnungsrede auf der Conservative Political Action Conference in der ungarischen Hauptstadt Budapest am Donnerstag. „Sie teilen die Nation künstlich in Minderheiten auf, um Streit zwischen den Gruppen zu schüren.“ Er verglich den Liberalismus mit einem „Virus“.

In seiner Eröffnungsrede auf der CPAC-Konferenz in der ungarischen Hauptstadt Budapest sagte Orban, die globale rechte Bewegung mobilisiere sich, um „progressive Eliten“ zu besiegen. Als Rettung vor dem „Virus“ schlägt Orban den ungarischen Weg vor: keine Migration, keine „Transgender-Propaganda“, kein Krieg.

Die zweitägige CPAC-Konferenz in Budapest war der jüngste Schulterschluss zwischen Orban und der ultrakonservativen Bewegung in den USA. Im vergangenen Jahr hatte er bei der nationalen CPAC-Konferenz in Texas gesprochen. Am Donnerstag wurde der Politiker mit stehenden Ovationen bedacht. Ungarn sei für seine harte Migrations- und Kulturpolitik „weltberühmt“, sagte Orban und bot den Anwesenden ein Rezept für die Umsetzung einer ähnlichen rechten Agenda im eigenen Land an. „Keine Migration, kein Gendern, kein Krieg“, fasste Orban zusammen. In seinem Land werde „die Zukunft der konservativen Politik“ erprobt. In Ungarn hätten sie nicht nur darüber geredet, „eine konservativ-christliche politische Wende herbeizuführen, sondern wir haben es tatsächlich getan“, sagte Orban.

Orbans Unterstützung für Trump

Orban war der erste europäische Staatschef, der die US-Präsidentschafts­kandidatur von Donald Trump 2016 öffentlich unterstützte. Am Donnerstag sagte Orban, er sei sicher, „wenn Präsident Trump jetzt Präsident wäre, gäbe es heute keinen Krieg in der Ukraine und in Europa“. Unter kräftigem Applaus des Publikums rief er: „Kommen Sie zurück, Mr. President.“

Orban hat sich selbst als Verfechter einer, wie er sagt, „illiberalen Demokratie“ bezeichnet. In der Europäischen Union hat seine Politik die Sorge geweckt, dass Ungarn zunehmend in eine autoritäre Herrschaft abgleitet.

