Union fordert Haftstrafen für Klima-Straßenblockierer

Freiheitsstrafen wegen Nötigung und schweren Eingriffs in den Straßenverkehr sollen nach dem Willen der Unionsfraktion auf Straßenblockierer zukommen. Knast statt Geldstrafen gibt es laut einem Leitantrag bereits dann, wenn eine „große Anzahl“ von Autofahrerinnen und Autofahrern im Stau stehen oder wenn Rettungsfahrzeuge behindert werden könnten.

Drei Klimaaktivisten der Gruppe «Aufstand der letzten Generation» blockieren eine Straße in Stuttgart (Archivbild). Die Union fordert nun strengere Strafen.

Die Union fordert eine ganze Reihe von Strafverschärfungen, um härter gegen Aktionen von radikalen Klimaaktivisten vorgehen zu können. Straßenblockaden, bei denen Rettungskräfte behindert und die Gefährdung von Menschenleben billigend in Kauf genommen wird, sollen mit Gefängnis statt Geldstrafen geahndet werden. Das geht aus einem Leitantrag der Unionsfraktion hervor, der am Donnerstag in den Bundestag eingebracht und im Rechtsausschuss behandelt werden soll. Der Antrag liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gefängnis statt Geldstrafe

Verschärft soll unter anderem der Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren soll nach dem Willen der Union bereits bestraft werden, „wenn die Blockade dazu geeignet ist, Leib und Leben eines Menschen zu gefährden, und die Täter nur billigend in Kauf nehmen, dass Rettungsdienste nicht zu Unfallopfern durchkommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knast statt Geldstrafe soll es zwingend auch beim besonders schweren Fall der Nötigung geben - dieser soll laut Antrag bereits dann gelten, wenn Blockierer „billigend in Kauf nehmen, dass Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben behindert werden“ - und zudem bereits dann, „wenn es durch die Blockaden im Berufsverkehr zu langen Staus kommt“. Auch hier sollen Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren verhängt werden.

Bei Wiederholungsgefahr sollen Aktivistinnen und Aktivisten leichter in Untersuchungshaft genommen werden. In München müssen zwölf Klimaschutzaktivisten müssen nach zwei Festklebeaktionen auf einem zentralen Verkehrsknotenpunkt bereits jetzt auf richterliche Anordnung für 30 Tage in Polizeigewahrsam bleiben. Nach dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz ist das möglich.

Härteres Vorgehen gegen „Museumsrandalierer“ gefordert

Auch gegen „Museumsrandalierer“, so der Ausdruck im Leitantrag, will die Union härter vorgehen. Wer „Gegenstände von bedeutendem finanziellen und/oder kunsthistorischen Wert“ beschädigt oder zerstört, soll mindestens drei Monate hinter Gitter.

CSU-Chef Markus Söder hatte am Sonntag ebenfalls härtere Strafen für Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ gefordert - in besonders schweren Fällen bis hin zu Haftstrafen. „Ich habe kein Verständnis, wenn Menschenleben gefährdet werden, ich habe kein Verständnis dafür, wenn Sachbeschädigung stattfindet. Und ich denke, der Staat muss hier auch eine klare Kante zeigen“, sagte der bayerische Ministerpräsident. Es müsse „ganz klar“ Strafen geben, „und zwar Strafen, die wirksam sind: nicht leichte Geldstrafen, sondern auch mal tatsächlich beispielsweise einen Arrest oder eine entsprechende Haftstrafe, wenn es dann um besonders schwere Fälle geht“. Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, äußerte sich ähnlich. „Klima-Protest darf kein Freibrief für Straftaten sein“, sagte er der „Bild am Sonntag“.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die Art der Proteste deutlich kritisiert. „Ich gebe gerne zu, dass ich das nicht gut finde, wenn jetzt Kunstwerke irgendwie bemalt oder mit Brei beworfen werden“, sagte Scholz am Samstag auf dem Debattenkonvent der SPD in Berlin auf die Frage, wie man mehr Verständnis für die Anliegen der Aktivisten schaffen könne. Scholz sagte, man müsse sich überlegen, was man mit Aktionen anrichte. Er glaube, dass das Gegenteil zu ihrem Anliegen erreicht werde, wenn sich Aktivisten auf die Straße klebten und den Verkehr behinderten.