„Leid von Weidetieren darf nicht egal sein“: Union fordert Jagd auf Wölfe

Wolfsrisse sind in Deutschland keine Seltenheit mehr. Der Bauernverband lädt nun am Freitag zu einem sogenannten „Wolfsgipfel“. Auch die Union schaltet sich wieder in die Debatte ein – und erhöht den Druck auf die Bundesregierung sowie auf Brüssel.

Berlin. Sogar die EU-Kommissions­chefin Ursula von der Leyen hat es vergangenes Jahr getroffen. Ein Wolf hat ihr 30 Jahre altes Pony Dolly gerissen. Die Familie fand den Kadaver nur wenige Hundert Meter von ihrem Haus entfernt. Sie sei fürchterlich mitgenommen, ließ die CDU-Politikerin mitteilen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist zwar ein besonders dramatisches Beispiel, aber eine Situation, die mittlerweile auch viele Landwirte in Deutschland mit ihren Weidetieren erleben. Im Jahr 2020 hat es laut Bauernverband 4000 wolfsverursachte Nutztier­schäden gegeben. Die Bauern haben genug und wollen das Thema erneut auf die Tagesordnung setzen – mit einem „Wolfsgipfel“. Dabei handelt es sich um eine Diskussions­veranstaltung, bei der allerdings wenig unterschiedliche Meinungen erwartet werden.

Teilnahme der Bundesregierung am Wolfsgipfel unklar

Dabei sind Politiker der Europäischen Volkspartei, der CSU, ein Landwirt aus Brandenburg und ein Landrat des Kreises Uelzen. Sie dürften grundsätzlich die Meinung des Verbandes vertreten. Auf der anderen Seite hat der Chef des Naturschutz­bundes Deutschland (Nabu) zugesagt – der Umweltverband lehnt die Jagd auf Wölfe ab. Ob jemand aus der Bundesregierung anwesend sein wird, ist unklar. Das Bundes­umwelt­ministerium sei angefragt, so der Bauernverband auf seiner Website. Aus dem Ministerium hieß es am Montag allerdings, dass man es wahrscheinlich nicht schaffen werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Bauernverband fordert seit Langem ein „aktives Management“ der Wölfe. Hinter diesem Fachwort verbirgt sich vor allem, den Wolfsbestand zu begrenzen, also auch Tiere zu bejagen. Die Unionsfraktion pocht vor dem Treffen ebenfalls auf einfachere rechtliche Rahmen­bedingungen für die Jagd auf Wölfe zum Schutz von Weidetieren. „Wir brauchen ein Stoppschild für den Wolf“, sagte der Vizevorsitzende der Fraktion, Steffen Bilger (CDU), dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Es muss rechtlich einfacher als bisher möglich sein, Wölfe auch aktiv bejagen zu können“, betonte er. „Das Leid von Kühen und Schafen darf nicht egal sein.“

Union dringt auf Verbotszonen für Wölfe

Bilger dringt auf Verbotszonen für Wölfe. „Insbesondere auf Deichen oder Almen hat er nichts zu suchen. Denn ein Schutz der Weidetiere ist sonst dort nicht machbar“, sagte der CDU-Politiker und mahnte die Bedeutung von Weidetieren für den Naturschutz an. „Ohne Schafe gibt es keinen wirksamen Deichschutz“, sagte Bilger und ergänzte, ohne genügend Tiere auf Almweiden gebe es weniger Artenvielfalt und weniger Bodenschutz, um den landwirtschaftlichen Ertrag zu steigern. „Wolfsfreie Zonen sind also für den Erhalt unserer Kultur­landschaft und den Naturschutz zwingend erforderlich.“

Bürgermeister von Oberaudorf: „Die Bauern haben schon den Wolf, und jetzt kommt noch der Bär dazu“ Ein Bär hat zwei Schafe getötet. Nun zögern die Bauern von Oberaudorf vor dem Almauftrieb. Auf dem Berg sind die Herden durch nichts zu schützen. Matthias Bernhardt, Bürgermeister der bayerischen Gemeinde, spricht über das „mulmige Gefühl“, einem Bär begegnen zu können. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wolf breitet sich seit seiner Rückkehr nach Deutschland vor mehr als 20 Jahren weiter aus. Im Wolfsjahr 2021/2022 (Anfang Mai bis Ende April) ist die Zahl der Rudel bundesweit auf 161 (Vorjahr 158) gestiegen. Wölfe gelten in Deutschland als streng geschützte Art. Ein Abschuss ist verboten, außer sie verhalten sich gegenüber Menschen aggressiv. Sogenannte Problemwölfe, die wiederholt Herdenschutz­maßnahmen umgehen und womöglich durch Risse hohen wirtschaftliche Schäden anrichten, können ebenfalls abgeschossen werden. Landwirte erhalten oftmals Zuschüsse für Herdenschutz und Entschädigungen, wenn es zu Rissen kommt. Aus Sicht von Kritikern wie etwa dem Bauernverband sind die Möglichkeiten zum Wolfsabschuss aber zu restriktiv und langwierig.

Änderung des Bundesjagdgesetzes gefordert

Am Mittwoch erhöht die Unionsfraktion den Druck auf die Bundesregierung und bringt einen Antrag zur Wolfsbejagung in den Bundestag ein. Darin mahnt die Fraktion unter anderem eine Änderung des Bundes­jagdgesetzes an, der die Aufnahme des Wolfes in den Katalog der jagdbaren Arten vorsieht. Der agrarpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Albert Stegemann, fordert Landwirtschafts­minister Cem Özdemir und Umwelt­ministerin Steffi Lemke gegenüber dem RND auf, endlich zu handeln, statt in „Natur-Romantik“ zu verharren.

Vergangene Woche haben die CDU-Politiker Bilger und Stegemann zudem einen Brief an EU-Kommissions­präsidentin Ursula von der Leyen geschrieben. Die Abgeordneten dringen in dem Schreiben auf eine „Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes“. Dies sei eine zwingende Voraussetzung für eine effektive Reduktion der Wolfsbestände, hieß es.