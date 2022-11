Union-Vorstoß gegen Klimakleber: Das ist nur billiger Populismus

Flammende Rede bei UN-Klimakonferenz: Premierministerin der Barbados nimmt Nordländer in die Pflicht

Diese Rede hatte es in sich: Die Premierministerin der Barbados hat sich in einer flammenden Rede an die Teilnehmenden der Weltklimakonferenz in Ägypten gewendet. Darin beklagt sie vor allem das fehlende Engagement der internationalen Politik im Kampf gegen die Erderwärmung – und richtet klare Worte an die Länder des globalen Nordens.