Union kritisiert Scholz’ Erinnerungslücken: „Worüber wurde denn gesprochen? Über die Fütterung der Schwäne?“

Die Union setzt Kanzler Scholz wegen der Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank unter Druck. Bei der Beantragung des Untersuchungsausschusses spielt Machtkalkül eine entscheidende Rolle. Die SPD schäumt auch in Abwesenheit des Kanzlers, für FDP und Grüne ist es komplizierter.

Berlin. Eigentlich will die Union diesen Untersuchungsausschuss gar nicht beantragen, betont sie, aber Olaf Scholz’ Verhalten zwinge sie dazu. „Wir hätten uns das sparen können, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt Ihr heutiger Herr Bundeskanzler und früherer Erster Bürgermeister von Hamburg hier in diesem Parlament irgendwann mal ehrlich Rede und Antwort zu diesem Thema gestanden hätte“, ruft CDU-Finanzpolitiker Mathias Middelberg den SPD-Abgeordneten zu. Applaus bei den Christdemokraten, Kopfschütteln bei der SPD.

Bei Cum-ex-Geschäften geht es um Milliarden

Am Donnerstag hat die Union ihre Drohung wahrgemacht und im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur möglichen Verstrickung von Kanzler Scholz in den Steuerskandal um die Hamburger Warburg Bank beantragt. Bei den Cum-ex-Geschäften geht es um Milliarden: Banken haben jahrelang eine rechtliche Lücke ausgenutzt und rund um den Tag der Dividendenzahlung Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Dividenden­anspruch hin- und hergeschoben. Ziel war es, die Finanzämter zu verwirren und sich dadurch Steuern mehrfach erstatten zu lassen.

Auch die Hamburger Warburg Bank hatte sich an den Tricksereien beteiligt und Steuer­erstattungen in Millionenhöhe ergaunert. 2016 und 2017 versuchte das Institut, eine Rückforderung durch die Finanzbehörde der Hansestadt zu verhindern. Scholz war damals Hamburger Bürgermeister. Der Sozialdemokrat räumte bei einer Befragung im Bundestagsfinanzausschuss im Juli 2020 ein, den langjährigen Chef des Geldhauses, Christian Olearius, in der Angelegenheit getroffen zu haben. Mehrfach hatte der Bankchef bei Scholz vorgesprochen und um Verständnis für die rechtliche Position der Bank geworben.

Vorwürfe, er habe Einfluss auf die Entscheidung der Finanzbehörde ausgeübt, bestreitet Scholz vehement. Bei seinen zwei Vernehmungen vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft gab er gleichwohl an, sich nicht mehr genau an die Gespräche mit Olearius erinnern zu können. Beweise für eine politische Einflussnahme gibt es bislang nicht. Sicher ist allerdings, dass die Hamburger Finanzbehörde im Jahr 2016 auf eine Rückforderung von 47 Millionen Euro verzichtet hatte. Einen weiteren Rück­forderungs­anspruch von 43 Millionen Euro im Folgejahr erhob sie erst nach Intervention und schriftlicher Weisung durch das damals von Wolfgang Schäuble (CDU) geführte Bundesfinanz­ministerium.

Unionspolitiker betonen am Donnerstag, es gebe noch viele offene Fragen. Middelberg zweifelt, dass sich Scholz nicht mehr an die Gespräche erinnern kann: „Worüber wurde denn gesprochen?“, fragt er und mokiert sich: „Über das Radwegenetz in Hamburg? Über die Fütterung der Schwäne auf der Außenalster?“

SPD wirft Union „Stimmungsmache“ gegen Scholz vor

Die SPD hingegen hält die Beantragung des Ausschusses für reines Machtkalkül der Union. An den Unterstellungen sei nichts dran, sagt SPD-Finanzpolitiker Michael Schrodi. Es habe keine politische Einflussnahme gegeben. Und überhaupt sei der Ausschuss nicht nötig, so die Sozialdemokraten. Sie argumentieren, dass der Steuervollzug ja Ländersache sei und dass es bereits in Hamburg einen U-Ausschuss gebe. „Der CDU/CSU geht es nicht um Erkenntnisgewinn, sondern um reine Stimmungsmache gegen Olaf Scholz“, ärgert sich Schrodi.

Für die Grünen und die FDP ist das kein angenehmer Tag. Noch vor zwei Jahren hatten sie gegen Olaf Scholz gepoltert. Die heutige Familienministerin und frühere Finanzexpertin der Grünen-Fraktion, Lisa Paus, sprach 2021 auf Twitter von einem „System Scholz“. Statt vollständiger Transparenz würden wichtige Details verschwiegen, kritisierte sie.

Heute sind Grüne und FDP zurückhaltend, immerhin geht es jetzt auch um ihren Kanzler. Katharina Beck von den Grünen erklärt im Bundestag lang und breit, der Cum-ex-Skandal selbst müsse weiter untersucht werden. Aber: Bei einem Bundestagsausschuss sei kaum Erkenntnisgewinn zu erwarten.

Sozialdemokrat Schrodi zweifelt zudem, ob die Fragen der Union überhaupt verfassungsrechtlich gedeckt seien. Das ist ein Hinweis darauf, dass die SPD einen Hebel gefunden hat, um die Union auszubremsen. Dabei geht es um den Untersuchungsauftrag des Ausschusses, der in der Unionsvorlage aus insgesamt 19 Fragen besteht. Die SPD hält davon etwa 13 für rechtlich unzulässig. Begründung: Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags dürfe sich nur mit Vorgängen beschäftigen, die in den Verantwortungsbereich der Bundespolitik fallen.

Union will Zeit schinden

Diese Haltung der SPD kann der Union nicht egal sein. Zwar verfügt sie über die erforderliche Mehrheit, den Ausschuss im Plenum des Bundestags durchzusetzen. Doch bevor es hier zur Abstimmung kommt, muss der Geschäftsordnungsausschuss des Parlaments den Untersuchungsauftrag beschließen und eine Empfehlung aussprechen. Und in diesem Ausschuss hat die Ampel eine Mehrheit. Gibt es hier keinen Kompromiss, könnte die Ampel den U-Ausschuss mit einem reduzierten Fragenkatalog allein beschließen. Die Union müsste dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und eine Einschränkung ihrer Oppositionsrechte geltend machen.

Möglicherweise ist ihr das sogar recht. Bei der Entscheidung, den U-Ausschuss zu beantragen, spielt der kommende Bundestagswahlkampf eine große Rolle. Schon bei der vergangenen Wahl hatte man sich in der CDU massiv geärgert, die Steueraffäre um die Warburg Bank und Scholz‘ Rolle nicht in den Mittelpunkt gestellt zu haben. Damals hieß es, das sei viel zu kompliziert. Aus Sicht vieler CDU-Politiker war das eine vertane Chance. Die Beratungen des Ausschusses sollen sich deswegen möglichst bis zur Bundestagswahl 2025 hinziehen.

Ziel der Union ist es, Zeit zu schinden. Ziel der Ampel ist es, die Ausschussberatungen schnell zu Ende zu bringen.