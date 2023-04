Union will Cum-Ex-Untersuchungsausschuss im Bundestag beantragen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht sich nun auch im Bundestag mit einem parlamentarischen Untersuchungs­ausschuss konfrontiert, der seine Rolle im sogenannten Cum-Ex-Skandal aufdecken soll. Nach Informationen des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) will die Unions-Bundestagsfraktion am Dienstag verkünden, dass sie einen Ausschuss zur Aufklärung der Vorgänge um die Hamburger Privatbank M. M. Warburg-Bank auf den Weg bringen wird.

Das habe der Fraktionsvorstand in der vergangenen Woche beschlossen, hieß es. Die Einsetzung des Ausschusses durch den Bundestag ist sicher, weil CDU und CSU über die bei der Abstimmung nötige Mehrheit von 25 Prozent der Abgeordneten verfügt. In der Hamburger Bürgerschaft beschäftigt sich bereits seit Herbst 2020 ein Untersuchungs­ausschuss mit der Steueraffäre.

Banken haben jahrelang eine rechtliche Lücke ausgenutzt und rund um den Tag der Dividenden­zahlung Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Dividenden­anspruch in rascher Folge hin- und hergeschoben. Ziel war es, die Finanzämter zu verwirren und sich dadurch Steuern mehrfach vom Staat erstatten zu lassen. Damit entgingen dem Fiskus zwischen 2001 und 2011 Steuereinnahmen von geschätzt 10 Milliarden Euro. Seit 2012 sind derartige Geschäfte verboten und werden als Straftat verfolgt; die federführende Staatsanwaltschaft in Köln ermittelt in mehr als 100 Fallkomplexen mit mehr als 1000 Beschuldigten. Der Cum-Ex-„Erfinder“, der ehemalige Steueranwalt Hanno Berger, war im Dezember 2022 zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen schwerer Steuerhinterziehung verurteilt worden.

Erinnert sich Scholz dieses Mal?

Auch die Warburg-Bank hatte sich an den Tricksereien beteiligt und Steuer­erstattungen in Millionenhöhe ergaunert. 2016 und 2017 versuchte das Institut, eine Rückforderung durch die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt zu verhindern. Der heutige Bundeskanzler Scholz war damals Hamburger Bürgermeister. Scholz hat bei einer Befragung im Bundestags-Finanzausschuss im Juli 2020 einräumen müssen, den langjährigen Chef und Miteigentümers des Geldhauses, Christian Olearius, in der Angelegenheit getroffen zu haben. Mehrfach hatte der Bankchef bei Scholz vorgesprochen und um Verständnis für die rechtliche Position der Bank geworben. Vorwürfe, er habe Einfluss auf die Entscheidung der Finanzbehörde ausgeübt, bestreitet Scholz allerdings vehement. Beweise für eine politische Einflussnahme gibt es bislang nicht.

Sicher ist allerdings, dass die Hamburger Finanzbehörde im Jahr 2016 trotz der damals befürchteten Verjährung auf eine Rückforderung von 47 Millionen Euro verzichtet hatte und einen weiteren Rück­forderungs­anspruch von 43 Millionen Euro im Folgejahr erst nach Intervention und schriftlicher Weisung durch das damals von Wolfgang Schäuble (CDU) geführte Bundesfinanz­ministerium erhob.

Vom Hamburger Ausschuss war Scholz bisher zweimal vernommen worden. Der Erkenntnisgewinn hielt sich allerdings in Grenzen, weil Scholz auf fast alle Fragen zu Protokoll gab, sich nicht mehr erinnern zu können. Der Ausschuss will den Kanzler aber ein weiteres Mal vorladen. Zudem sollen 18 Bundestags­abgeordnete geladen werden, die an der Sitzung des Bundestags-Finanz­ausschusses im Juli 2020 anwesend waren. Nach Ansicht der Opposition gibt es einen Widerspruch zwischen den dort getätigten Aussagen von Scholz und den später reklamierten Erinnerungslücken. Die Union wollte den Kanzler dazu bereits im Bundestags-Finanz­ausschuss befragen, was die Ampelkoalition aber ablehnte.