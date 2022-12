Unionsfraktionsvize Müller fordert Corona-Testpflicht für Einreisende aus China

China hat die Corona-Maßnahmen weiter gelockert und die Isolationspflicht für Einreisende aufgehoben. Unionsfraktionsvize Müller fordert daher eine Testpflicht für Touristen. Der CDU-Politiker sieht den Erfolg der Pandemiebekämpfung in Deutschland in Gefahr.

Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Sepp Müller, hat die Ampel aufgefordert, eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China einzuführen. „Mit der aufgehobenen chinesischen Quarantänepflicht strömen die Chinesen ins Ausland. Bei den explodierenden Coronazahlen vor Ort wäre die Bundesregierung gut beraten, eine Testpflicht für Einreisen aus China sofort zu erlassen“, sagte der CDU-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Unseren Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie möchte ich nicht durch chinesisches Missmanagement kaputt machen lassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Müller kritisierte fehlende Informationen aus China. „Seit Wuhan traue ich der chinesischen Regierung im Umgang mit dem Coronavirus nicht“, sagte er. „Wir haben bis heute keine verlässlichen Daten zu ihrem Impfstoff erhalten. Wir müssen davon ausgehen, dass er seine Wirkung verfehlt.“

China hat Null-Covid-Politik zurückgenommen

In China sind die Infektionszahlen in den letzten Tagen rasant angestiegen, weil das Land seine Null-Covid-Politik zurückgenommen hat. Am Wochen stellte China die Meldung von Corona-Zahlen ein. Nun soll auch die Isolationspflicht für Reisende nach China aufgehoben werden. Pässe können ab 8. Januar wieder beantragt werden. Das könnte dazu führen, dass viele Chinesen im neuen Jahr wieder verreisen. Bisher müssen sich Reisende nach China für fünf Tage in einem Hotelzimmer isolieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bundesgesundheitsministerium teilte diese Woche in der Bundespressekonferenz mit, dass sie die Situation in China sehr aufmerksam beobachten. „Zurzeit haben wir aber keinen Hinweis darauf, dass sich in diesem Ausbruchsgeschehen in China eine gefährlichere Mutation entwickelt hätte, die Anlass zur Deklarierung eines Virusvariantengebiets wäre“, sagte ein Ministeriumssprecher weiter.

Wer sich vor der Einreise in einem Virusvariantengebiet aufgehalten hat, muss sich per PCR-Methode testen lassen und nach der Ankunft häuslich isolieren. Die Quarantäne kann allerdings bei vollem Impfschutz vorzeitig beendet werden.

Auch Frankreich will vorerst keine Grenzkontrollen einführen. „Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen gibt es keinen Grund für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen“, sagte die Chefin des Ausschusses zur Gesundheits-Risikobewertung, Brigitte Autran, dem französischen Sender Radio Classique.

EU will am Donnerstag über Vorgehen beraten

Andere Länder hingegen haben bereits ähnliche Maßnahmen wie die USA ergriffen. Japan etwa will von Einreisenden aus China einen negativen Corona-Test bei der Ankunft verlangen. Auch Indien, Südkorea, Taiwan und Italien verlangen Tests von Reisenden aus China.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gesundheitsausschuss der Europäischen Union will am Donnerstag mit dem Mitgliedstaaten über das weitere Vorgehen beraten.