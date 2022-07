„Sicherheitslage stellt uns vor große Herausforderungen“ – Lambrecht will schnelle Digitalisierung der Bundeswehr

Zum Auftakt ihrer Sommerreise hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht den Bundeswehr Stützpunkt im niedersächsischen Munster besucht. Dort wies die Ministerin vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine auf die Dringlichkeit der schnelleren Digitalisierung der Streitkräfte hin: Die Digitalisierung sei einer der Bereiche, in „denen wir deutlich besser werden können“, so Lambrecht.