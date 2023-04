Kommunen haben noch kein Geld vom Bund für Geflüchtete bekommen

Berlin. Von den 2,75 Milliarden Euro für dieses Jahr zugesagten Bundesmitteln zur Unterbringung von Geflüchteten haben die Kommunen bis jetzt noch nichts bekommen. Das teilten das Bundesfinanzministerium und der Deutsche Landkreistag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) auf Anfrage mit. Grund dafür seien noch fehlende Rechtsgrundlagen – sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene. In den ersten knapp vier Monaten sind deshalb die Bundesländer und Kommunen in Vorleistung getreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Geld für die Geflüchteten werde aus einer Umsatzsteuerverteilung bereitgestellt – die gesetzliche Grundlage für die Verteilung werde aber erst im Verlauf des Jahres geschaffen, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. „Deshalb ist 2023 auch noch kein Bundesgeld geflossen“, erklärte der Finanzexperte vom Deutschen Landkreistag, Matthias Wohltmann. Das gelte sowohl für die im November versprochenen 1,5 Milliarden Euro für die ukrainischen Geflüchteten als auch für die 1,25 Milliarden Euro, die als jährliche Flüchtlingspauschale vorgesehen seien.

Zudem muss auch auf Länderebene ein rechtlicher Rahmen vereinbart werden, um die Verteilung des Geldes auf die Kommunen zu organisieren. Dabei einigen sich die Länder mit den regionalen Kommunalverbänden, wieviel Geld direkt an die Städte und Gemeinden weitergegeben wird und wieviel bei den Ländern etwa für die Erstaufnahme von Geflüchteten oder Verwaltungsaufgaben verbleibt. In den meisten Ländern laufen die Gespräche darüber noch. In Niedersachsen wurden sie im März abgeschlossen, Bayern steht kurz davor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landesregierungen gehen in Vorkasse – und müssen mehr ausgeben als geplant

Aus Nordrhein-Westfalen heißt es: „Das Land unterstützt die Kommunen mit Landesmitteln aus dem Sondervermögen in Höhe von 390 Millionen Euro.“ Solche Zahlungen können sich die Landesregierungen vom Bund erstatten lassen. Allerdings zeichnet sich nach Angaben aus den Ländern bereits ab, dass die vom Bund angekündigten 2,75 Milliarden Euro nicht ausreichen werden.

Das Leben mit Geflüchteten: Das Miteinander ist eine Bereicherung Der Überfall Russlands auf die Ukraine erschütterte auch die Berliner Familie Voigt. Das Leben mit drei jungen ukrainischen Frauen sehen die Voigts als Bereicherung. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Sachsen-Anhalt beispielsweise muss nach eigenen Angaben doppelt so viel Geld für Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen aufbringen als der Bund dem Land mit 71 Millionen Euro zahlt. Alleine für die Aufnahme und Unterbringung von nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigten Menschen berechnet Sachsen-Anhalt 88,1 Millionen Euro. Für Geflüchtete aus der Ukraine seien zusätzliche 69,5 Millionen Euro für die Unterbringung und 57,1 Millionen Euro für Folgekosten veranschlagt, teilte das Landesinnenministerium mit.

Im Nachbarland Sachsen sieht die Situation ähnlich aus: Vom Bund bekommt Dresden 2023 voraussichtlich rund 129 Millionen Euro. Damit würden nach Angaben des Landesfinanzministeriums aber nur 24 Prozent der bislang veranschlagten Ausgaben gedeckt.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Länder gaben Mittel aus vorigem Jahr zu großen Teilen weiter

Nach einer Umfrage des RND unter allen Landesregierungen haben die Länder im vorigen Jahr die Bundesmittel in Höhe von 3,5 Milliarden Euro weitgehend an die Kommunen weitergegeben. In einigen Ländern wie Hamburg und Thüringen wurden die Bundesfinanzierungen eins zu eins weitergeleitet, in anderen Ländern nur anteilig: So gab Hessen 70 Prozent des Geldes an die Städte und Gemeinden weiter. „Die beim Land verbleibenden Mittel kommen allerdings auch den Aufgaben im Bereich Flucht und Migration zugute. Hier finanziert das Land beispielsweise die Erstaufnahme oder die Integration von geflüchteten Kindern in den Schulunterricht“, sagte ein Sprecher des hessischen Finanzministeriums.

Nordrhein-Westfalen, dem SPD-Bundestagsfraktionsvize Dirk Wiese vor Kurzem vorgeworfen hatte, die Mittel nicht komplett an die Kommunen ausgezahlt zu haben, erklärte, es habe die Bundesmittel vollständig an die Kommunen weitergeleitet. Das bestätigte auch der NRW-Landesverband des Städtetags dem RND.

Die Forderung für den Bund-Länder-Gipfel am 10. Mai mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist für alle Bundesländer dieselbe: Es brauche mehr finanzielle Unterstützung, da weiter viele Geflüchtete nach Deutschland kämen – sowohl aus der Ukraine als auch aus anderen Ländern – und der Bund nach jetzigem Stand der Dinge seine Unterstützung von 3,5 Milliarden Euro im Vorjahr auf 2,75 Milliarden Euro in diesem Jahr senken werde. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erteilte der Bitte nach mehr Finanzhilfen vom Bund bisher eine Absage.